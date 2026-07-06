400 цистерн з паливом: "Птахи Мадяра" завдали удару по танкерам, що везли нафтопродукти до Криму

Два танкери "тіньового флоту" з бензином, які прямували до Криму через Азовське море з Таганрога, були знищені Силами безпілотних систем у ніч на 6 липня.

Кожен із них перевозив по 7000 тонн палива, що дорівнює 200 вагонам-цистернам, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За його даними, лише за одну ніч "птахами" у тилах ворога та в глибині оперативного театру було знищено 47 військових цілей супротивника.

Зокрема, здійснено напад на нафтобазу в Керчі, підбито та знищено на вогневій позиції в Брянській області та у схованці в Криму дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400 "Тріумф", які використовуються для запуску балістичних ракет по наземних цілях, а також радіолокаційна станція "Небо-У" на окупованому півострові.

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"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо й відбудуємо", — запевнив "Мадяр".

Напередодні Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про викриття посадової особи зі складу угруповання СБС у отриманні хабара. Він заявив, що не терпітиме подібних дій з боку своїх підлеглих. Усі дані щодо злочину було передано правоохоронним органам

Тим часом паливна криза в Криму набирає обертів, а в Краснодарському краї мешканцям окупованого півострова відмовляються продавати бензин.

Крім того, Крим залишився без світла внаслідок українських авіаударів.