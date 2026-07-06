Два танкера теневого флота с бензином, которые направлялись в Крым через Азовское море из Таганрога, были поражены Силами беспилотных систем в ночь на 6 июля.

Каждый из них перевозил по 7000 тонн горючего, что равно 200 вагонам-цистернам, сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Всего за ночь, по его информации, "птахами" во вражеских тылах и оперативной глубинке были поражены 47 военных целей противника.

В частности, есть прилит по нефтебазе в Керчи, подстрелены и уничтожены на огневой позиции в Брянской области и в тайнике в Крыму две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 "Триумф", используемые при пусках баллистических ракет по наземным целям, а также радиолокационная станция "Небо-У" на оккупированном полуострове.

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"Мы выстоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим", — заверил "Мадяр".

Накануне Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о разоблачении должностного лица из состава Группировки СБС в получении взятки. Он заявил, что проявляет нулевую терпимость к подобным действиям со стороны своих подчиненных. Все данные о преступлении были переданы правоохранительным органам

Тем временем топливный кризис в Крыму набирает обороты, а в Краснодарском крае жителям оккупированного полуострова отказываются продавать бензин.

Также Крым остался без света в результате украинских авиаударов.