"Просто прихоть": крымчанам на АЗС на Кубани не продают бензин (видео)

В Тамани а Краснодарском крае на заправке "Лукойл" жителям Крыма не продают топливо, отдавая приоритет местным.

По словам очевидца, заправка полностью приостановила работу, несмотря на то что топлива — "огромное количество". Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Крымский ветер".

Человек в кадре говорит, что крымчане уже выясняли отношения по этому поводу с сотрудниками полиции и администрацией заправки.

"Что говорят все местные "аборигены", потому что люди некоторые уже по четверо суток находятся в очередях, так это то, что это просто прихоть управляющей вот этой вот заправкой "Лукойл", которая приостановила продажу именно крымчанам, а в приоритет поставила местных", — рассказывает он.

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За кадром один из, судя по всему, местных жителей, заявляет, что за ночь "перекупы" вывезли из заправки семь тонн топлива:

Відео дня

"Счас она (администратор АЗС, — прим ред) объявляет 40 литров. Но куда мне 40 литров? Я домой даже не доеду".

Как пишет издание "Крым. Реалии", владельцы АЗС Краснодарского края для стабилизации ситуации с топливообеспечением вводят ограничения на продажу бензина и дизеля — от 20 до 100 литров на один автомобиль, не отпускают топливо в канистры. Ряд АЗС продает бензин только по топливным картам, например, в Новороссийске.

В комментариях один из пользователей написал, что к крымчанам на АЗС — повышенное внимание.

"Вчера сам лично на АЗС "Газпром нефть" стоял в очереди, по новому определению пролив в бак машинам с крымской регистрацией всего 20 литров. А раньше было 50 литров. Там умники создали какой-то местный чат — при проливе в авто с номерами Крыма делают фото номеров и забрасывают в какой-нибудь чат. После чего на их АЗС бензин в указанное авто не наливают в течение суток. Мы имели даже стычки с местными казаками по этому поводу". "Я сам собственными глазами видел, как в канистры заливали – но только местным и тем, что пешком пришли, якобы для бензопилы и триммера", — пишет некий Олег.

Еще месяц назад сообщалось, что из-за отсутствия топлива на территории временно оккупированного Крыма люди начали ездить в соседний Краснодарский край. Там стоимость бензина почти в четыре раза меньше, чем на полуострове.

Ранее на всей территории временно оккупированного Крыма ограничили продажу бензина А-95 — 20 литров в сутки на человека.

Напомним, временно оккупированный Крым отрезан от поставок топлива и ввел графики отключений, "несправедливость" которых возмутила россиян в сети. Однако сохранилась возможность купить бензин по рекордно высокой цене — 1000 рублей за литр (около 560 грн).

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