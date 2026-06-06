Жители Крыма начали ездить в Краснодарский край за бензином (видео)

Из-за отсутствия топлива на территории временно оккупированного Крыма люди начали ездить в соседний Краснодарский край. Там стоимость бензина почти в четыре раза меньше, чем на полуострове.

Из-за этого большие очереди на АЗС зафиксировали в Краснодаре. Видео опубликовал канал "еРадар".

Автор отметил, что удары Украины по сухопутной логистике россиян продолжаются около 2 недель, поэтому "все только начинается".

Россиянин на видео жалуется, что он молится, чтобы 20 литров хватило ему хотя бы до моста. По его словам, улицы опустели, а люди почти не садятся в автомобили из-за отсутствия топлива.

Контрабандный бензин в оккупированном Крыму сейчас стоит 3,39 доллара за литр. Еще вчера цена составляла 2,71 доллара — то есть за сутки топливо подорожало почти на 25%.

В Краснодаре бензин стоит 0,98 доллара за литр. Часть контрабандного топлива перевозят в обычных легковых автомобилях из-за того, что дроны за ними не охотятся, в отличие от бензовозов.

Відео дня

Водители ввозят бензин из Краснодарского края на полуостров. А на другой стороне АЗС продают пластиковые канистры, которые водители массово скупают и едут за бензином через Керченский мост.

Проблема с топливом в Крыму — что известно

Ранее на всей территории временно оккупированного Крыма ограничили продажу бензина А-95 — 20 литров в сутки на человека.

В частности подобные меры ввели в Севастополе. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в городе 31 мая осуществляли только по талонам. Так называемый "губернатор" Михаил Розважаев объяснил, что утром на АЗС ТЭС велась продажа топлива и за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день.

Еще 29 мая оккупационная власть в Крыму объявила о введении серьезных ограничений на покупку бензина А-95 с утра следующего дня. Несмотря на призывы не покупать бензин впрок, люди массово бросились на АЗС.

Причина перебоев — массированные удары украинских дронов по российским НПЗ и установление ВСУ контроля над федеральной трассой Р-280 "Новороссия", которую в РФ называют "сухопутный мост" в Крым.

Напомним, 22 мая OSINT-исследователь Клеман Молен отметил, что в РФ перекрыли движение "сухопутным путем" в оккупированный Крым из-за участившихся атак ВСУ.

Также россияне были очень недовольны тем, что бензина на оккупированном полуострове не осталось.