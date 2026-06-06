Мешканці Криму почали їздити до Краснодарського краю за бензином (відео)

Через відсутність палива на території тимчасово окупованого Криму люди почали їздити до сусіднього Краснодарського краю. Там вартість бензину майже в чотири рази менша, ніж на півострові.

Через це великі черги на АЗС зафіксували у Краснодарі. Відео опублікував канал "єРадар".

Автор зазначив, що удари України по сухопутній логістиці росіян тривають близько 2 тижнів, тож "все тільки починається".

Росіянин на відео скаржиться, що він молиться, щоб 20 літрів вистачило йому хоча б до мосту. За його словами, вулиці спустішали, а люди майже не сідають в автомобілі через відсутність палива.

Контрабандний бензин в окупованому Криму наразі коштує 3,39 долара за літр. Ще вчора ціна становила 2,71 долара — тобто за добу паливо подорожчало майже на 25%.

У Краснодарі бензин коштує 0,98 долара за літр. Частину контрабандного палива перевозять у звичайних легкових автомобілях через те, що дрони за ними не полюють, на відміну від бензовозів.

Відео дня

Водії ввозять бензин із Краснодарського краю на півострів. А на іншому боці АЗС продають пластикові каністри, які водії масово скуповують та їдуть за бензином через Керченський міст.

Проблема з паливом у Криму — що відомо

Раніше на всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.

Зокрема подібні заходи запровадили у Севастополі. Продаж бензину марок АІ-92 і АІ-95 у місті 31 травня здійснювали тільки за талонами. Так званий "губернатор" Михайло Розважаєв пояснив, що зранку на АЗС ТЕС вівся продаж пального і за кілька годин було розібрано весь сформований ліміт на день.

Ще 29 травня окупаційна влада у Криму оголосила про запровадження серйозних обмежень на купівлю бензину А-95 від ранку наступного дня. Попри заклики не купувати бензин про запас, люди масово кинулися до АЗС.

Причина перебоїв — масовані удари українських дронів по російських НПЗ і встановлення ЗСУ контролю над федеральною трасою Р-280 "Новоросія", яку в РФ називають "сухопутний міст" до Криму.

Нагадаємо, 22 травня OSINT-дослідник Клеман Молен зауважив, що в РФ перекрили рух "сухопутним шляхом" до окупованого Криму через частіші атаки ЗСУ.

Також росіяни були дуже незадоволені тим, що бензину на окупованому півострові не залишилося.