"Просто примха": кримчанам на АЗС у Кубані не продають бензин (відео)

У Тамані, що в Краснодарському краї, на заправці "Лукойл" мешканцям Криму не продають пальне, надаючи перевагу місцевим жителям.

За словами очевидця, заправка повністю призупинила роботу, незважаючи на те, що пального — "величезна кількість". Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Кримський вітер".

Людина на кадрах каже, що кримчани вже з’ясовували стосунки з цього приводу з працівниками поліції та адміністрацією заправки.

"Те, що кажуть усі місцеві "аборигени", бо деякі люди вже чотири доби стоять у чергах, — це те, що це просто примха керівництва ось цієї заправки "Лукойл", яка призупинила продаж саме кримчанам, а пріоритет надала місцевим", — розповідає він.

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За кадром один із, судячи з усього, місцевих жителів заявляє, що за ніч "перекупи" вивезли з заправки сім тонн палива:

Відео дня

"Зараз вона (адміністраторка АЗС, — прим. ред.) оголошує 40 літрів. Але що мені 40 літрів? Я навіть додому не доїду".

Як пише видання "Крим. Реалії", власники АЗС Краснодарського краю для стабілізації ситуації з паливним забезпеченням вводять обмеження на продаж бензину та дизельного палива — від 20 до 100 літрів на один автомобіль, не відпускають паливо в каністри. Деякі АЗС продають бензин виключно за паливними картками, наприклад, у Новоросійську.

У коментарях один із користувачів написав, що до кримчан на АЗС ставляться з особливою увагою.

"Вчора я сам особисто стояв у черзі на АЗС "Газпром нафта": згідно з новим правилом, автомобілям із кримською реєстрацією заправляють у бак лише 20 літрів. А раніше було 50 літрів. Там розумники створили якийсь місцевий чат — під час заправки авто з кримськими номерами роблять фото номерів і закидають у якийсь чат. Після чого на їхній АЗС бензин у вказане авто не наливають протягом доби. Ми навіть мали сутички з місцевими козаками з цього приводу". "Я сам на власні очі бачив, як у каністри заливали — але тільки місцевим і тим, хто прийшов пішки, нібито для бензопили та тримера", — пише такий собі Олег.

Ще місяць тому повідомлялося, що через брак пального на території тимчасово окупованого Криму люди почали їздити до сусіднього Краснодарського краю. Там ціна на бензин майже в чотири рази нижча, ніж на півострові.

Раніше на всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 — 20 літрів на добу на особу.

Нагадаємо, що тимчасово окупований Крим відрізаний від поставок палива і запровадив графіки відключень, "несправедливість" яких обурила росіян у мережі. Однак залишилася можливість купити бензин за рекордно високою ціною — 1000 рублів за літр (близько 560 грн).

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