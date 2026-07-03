Окупаційна влада почала евакуацію з Керчі та Феодосії: що вивозять та коли дедлайн, — АТЕШ

Представники окупаційної влади на Кримському півострові отримали наказ про термінову евакуацію, повідомили представники сил опору АТЕШ. Відомо про наказ для Феодосії та Керчі, населених пунктів на південному узбережжі біля Кримського мосту, але його отримали й інші. На півострові помітили інші ознаки тривоги окупантів, які почали проявлятись після перерізання логістики та початку ізоляції Криму.

У наказі, який отримали в окупаційних адміністраціях, ідеться про вивезення документів та техніки, ідеться у Telegram-каналі партизанського руху АТЕШ. У дописі наводяться дві дати дедлайну з різницею в один день — 4 липня та 3 липня. Наголошується, що це потрібно зробити терміново. Деякі чиновники почали діяти самовільно і беруть відпустку та їдуть у Краснодарський край, написали партизани.

Допис з інформацією про евакуацію окупантів з Криму з'явився вдень 3 липня. Зауважується на особливу поведінку російських чиновників в умовах кризи, у якій опинився окупований півострів. З'ясувалось, що вони почали "хворіти", брати відпустки за станом здоров'я та виїздити на територію РФ.

Відео дня

АТЕШ нагадало про інший випадок з чітко вказаним дедлайном, який стався наприкінці червня. Партизани дізнались, що місцевий оперативний штаб перевели у цілодобовий режим роботи: з'ясувалось, що це приурочувалось до масованого удару Сил оборони, який відбувся 21 червня. Крім того, 14 червня стало відомо про розробку планів евакуації штабів Чорноморського флоту РФ у Новоросійськ. Серед іншого, офіцери та їхні родини почали пакувати валізи, продавати майно та готуйсь до виїзду, написали партизани.

Ситуація в Криму — інформація АТЕШ про евакуацію окупантів Фото: Скриншот

Ситуація в Криму — деталі

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов поки не писав про необхідність евакуації з півострова. Останній його допис про поточну ситуацію — інформація про візит в Армянськ та хвилювання через відсутність електропостачання. Зі слів Аксьонова, "на даний час" єдина робота окупантів — це "налагодження комунікації з населенням": ніяких інших планів та дій немає.

Тим часом очільник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв зранку 3 липня повідомив, що на восьми заправках з'явиться пальне, але його вистачить лише на 100 машин на кожній.

Зазначимо, 25 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про 40-денну спецоперацію, яку за його наказом почала СБУ. Мета операції — натиснути на РФ задля завершення війни. Перед цим, 17 червня, з'явилось інтерв'ю міністра оборони Михайла Федорова, який сказав, що є план ізоляції Криму і вже узялися до виконання. Тим часом стало відомо про серію ударів по логістиці окупованого півострова. Спершу підірвали мости на Кримському перешийку та на ТОТ Херсонської області. Також були влучання по поромах, на яких переправляли бензовози. Потім почалась серія атак на підстанції, ТЕС та залізничні мости. Тим часом росіяни почали скаржитись на відсутність пального в Криму та тривалі відключення електропостачання, які тривали інколи по 24 години.

Нагадуємо, СБУ повідомила про вдале відпрацювання по авіабазі "Саки": по яких цілях вдалось влучити.