У Криму палає ангар з винищувачами: СБУ повідомила про удар по аеродрому "Саки"

Служба безпеки України повідомила про успішний удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники вразили ангари, де зберігалися російські винищувачі.

Про це повідомили у СБУ.

Там зазначили, що удар завдали в межах 40-денної операції впливу на Росію, яку виконують за завданням президента України Володимира Зеленського. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з авіаційною технікою.

У СБУ заявили, що підтверджено п'ять влучань безпілотників по ангарах. За попередньою інформацією, у двох із них на момент атаки перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Після удару в ангарі, де знаходився Су-30СМ, сталася пожежа, що, за даними спецслужби, свідчить про успішне ураження цілі.

"Жодні ангари чи сховища не допоможуть – СБУ дістане ворога всюди", — повідомили у Службі безпеки України.

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За попередніми оцінками, вартість одного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США залежно від комплектації.

Нагадаємо, 30 червня 2022 року Міноборони РФ оголосило про так званий "жест доброї волі" та вивело свої підрозділи з острова Зміїний після серії ударів українських сил. Уже 4 липня українські військові встановили на острові державний прапор, завершивши операцію з повернення морського плацдарму під контроль України.

Також у ніч на 28 червня безпілотники також атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, де після удару спалахнула масштабна пожежа.

Днем раніше ракети "Фламінго" вразили завод "Титан-Барикади" — одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу.