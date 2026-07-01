В Крыму горит ангар с истребителями: СБУ сообщила об ударе по аэродрому "Саки"

Служба безопасности Украины сообщила об успешном ударе по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Беспилотники поразили ангары, в которых хранились российские истребители.

Об этом сообщили в СБУ.

Там отметили, что удар был нанесён в рамках 40-дневной операции по оказанию давления на Россию, которая проводится по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

В СБУ заявили, что подтверждено пять попаданий беспилотников по ангарам. По предварительной информации, в двух из них на момент атаки находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После удара в ангаре, где находился Су-30СМ, возник пожар, что, по данным спецслужб, свидетельствует об успешном поражении цели.

"Никакие ангары или укрытия не помогут — СБУ найдет врага везде", — сообщили в Службе безопасности Украины.

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По предварительным оценкам, стоимость одного такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США в зависимости от комплектации.

Напомним, 30 июня 2022 года Минобороны РФ объявило о так называемом "жесте доброй воли" и вывело свои подразделения с острова Змеиный после серии ударов украинских сил. Уже 4 июля украинские военные установили на острове государственный флаг, завершив операцию по возвращению морского плацдарма под контроль Украины.

Кроме того, в ночь на 28 июня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, где после удара разразился масштабный пожар.

Днём ранее ракеты "Фламинго" поразили завод "Титан-Баррикады" — одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса.