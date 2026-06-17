"Крим перетвориться в острів": Михайло Федоров анонсував "веселі" події (відео)

Міністр оборони України дав велике інтерв'ю, в якому розповів, як так сталось, що нині в окупованому Криму нема бензину, а сухопутний шлях до окупованого півострову тепер практично контролюють українські дрони.

Михайло Федоров поспілкувався із журналістом Сергієм Пейчевим та докладно відповів на питання "Що зараз відбувається з Кримом?" і чому так багато всього "туди летить".

Михайло Федоров розповів, що відбувається із логістикою в Криму

"По суті, в відбувається ізоляція Криму дронами і в найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян. Більше нічого не можу говорити", - відповів міністр оборони.

Федоров зазначив, що в Міноборони зробили "правильні закупівлі", тобто за чотири місяця придбали більше дронів, ніж за увесь минулий рік, які призначені для "мідлстрайків".

"Ми анонсували логістичний локдаун… Тобто для росіян починається пекло, з яким дуже важко справитися. І це вікно можливостей - воно в нас на сьогоднішній момент є. Тобто логістика перерізається, Крим ізолюється. І це відбувається і на Сході, в тому числі є пряма кореляція від того, скільки ми б'ємо по логістиці до того, скільки штурмових дій відбувається на першій лінії", - зазначив міністр оборони.

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Він підкреслив, що отакі асиметричні дії і такий підхід призводять до того, що зараз в українських військових є певна перевага і він впевнений, що нині "наші військові, сили оборони, генеральний штаб, главком, вони знайдуть можливість, як скористатися вже на землі цими результатами для того, щоб правильно їх конвертувати": "Але сезон туристичний в Криму в цьому році буде тільки для наших дронів".

Журналіст нагадав, що один із радників Федорова казав, що із Кримом це тільки початок на що Федоров пожартував: "Хороший радник в мене. Я підтримую свого радника".

Під кінець інтерв'ю журналіст ще раз запитав: "Кажете в Криму буде весело?"

"П***ць буде", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, також в інтерв'ю міністр оборони України Михайло Федоров зізнався, що у нього з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським конструктивні відносини, хоча погляди на деякі питання різняться.

Також Михайло Федоров заявив. що українська балістика вплине на статус України у світі та змінить "все у цій війні".