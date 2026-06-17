"Можемо жорстко дискутувати": Федоров зізнався, чи має конфлікт з Сирським (відео)

Між міністром оборони України Михайлом Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським конструктивні відносини, хоча погляди на деякі питання різняться.

Конфлікту між Федоровим та Сирським немає, заявив очільник Міноборони в інтерв'ю "ТСН".

"У нас досить нормальні конструктивні відносини. Він — головнокомандувач української армії, яка бореться за незалежність. Інших не може бути відносин. Ми в одній команді: команді України, команді президента. У нас є звичайно різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення", — сказав Федоров.

Інтерв'ю Михайла Федорова

Він уточнив, що зокрема точились дискусії щодо того, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне, але прогнозоване забезпечення кожного місяця, а потім по певному індексу отримувати додаткові ресурси. Міністерство пропонувало якомога швидше узгодити це питання, проте процес вже затягнувся на кілька місяців.

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"Але ми дотираємо якісь деталі, доточуємо, десь там якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємось. У нас ще досить такий підхід живий, новий. Десь потрібно балансувати і такі дискусії є. Але в цілому, це нормально для будь-якої складно структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок мати будь-який конфлікт або відсутність спілкування, або дефіцит спілкування між міністром оборони воюючої країни і головкомом української армії", — зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що результат його співпраці з Сирським за останні 5 місяців "на табло":

росіяни продовжують втрачати ініціативу, а ЗСУ її перехоплюють;

за останні 4-5 місяців зменшились втрати української армії на полі бою;

у ЗС РФ значні проблеми зі зв'язком, адже вони нічим не можуть замінити Starlink;

втрати російської армії щомісяця становлять понад 30 тисяч осіб.

"Всі наші питання ми будемо вирішувати у мене в кабінеті або у президента в кабінеті, але точно не обговорюючи це в медіа чи десь ще. У нас нормальні, конструктивні, робочі відносини", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Федоров заявив. що українська балістика вплине на статус України у світі та змінить "все у цій війні".

13 червня Михайло Федоров розповів про алгоритм, за яким можна повернутися із СЗЧ через застосунок "Армія+".