"Можем жестко дискутировать": Федоров признался, есть ли у него конфликт с Сырским (видео)

Между министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским сложились конструктивные отношения, хотя их взгляды на некоторые вопросы расходятся.

Конфликта между Федоровым и Сырским нет, заявил глава Минобороны в интервью "ТСН".

"У нас вполне нормальные конструктивные отношения. Он — главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость. Других отношений быть не может. Мы в одной команде: команде Украины, команде президента. У нас, конечно, разные взгляды на те или иные вопросы. Мы можем жестко дискутировать по поводу того или иного решения", — сказал Федоров.

Интервью с Михаилом Федоровым

Он уточнил, что, в частности, велись дискуссии о том, что каждая бригада должна получать минимальное, но прогнозируемое обеспечение каждый месяц, а затем, в соответствии с определенным индексом, получать дополнительные ресурсы. Министерство предлагало как можно скорее согласовать этот вопрос, однако процесс уже затянулся на несколько месяцев.

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"Но мы дорабатываем некоторые детали, шлифуем, где-то там могут возникнуть какие-то эмоции. Мы ещё налаживаем взаимодействие. У нас такой подход пока ещё достаточно свеж, нов. Где-то нужно балансировать, и такие дискуссии есть. Но в целом это нормально для любой сложной структуры. И могу сказать, что мы не подарим россиянам такой подарок, как какой-либо конфликт, отсутствие общения или его недостаток между министром обороны воюющей страны и главнокомандующим украинской армией", — отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что результаты его сотрудничества с Сырским за последние 5 месяцев "на табло":

россияне продолжают терять инициативу, а ВСУ её перехватывают;

за последние 4–5 месяцев сократились потери украинской армии на поле боя;

у ВС РФ значительные проблемы со связью, ведь они ничем не могут заменить Starlink;

потери российской армии ежемесячно составляют более 30 тысяч человек.

"Все наши вопросы мы будем решать у меня в кабинете или у президента в кабинете, но точно не обсуждая это в СМИ или где-то ещё. У нас нормальные, конструктивные, рабочие отношения", — подчеркнул Федоров.

Напомним, в этом же интервью Федоров заявил, что украинская баллистика повлияет на статус Украины в мире и изменит "всё в этой войне".

13 июня Михаил Федоров рассказал об алгоритме, с помощью которого можно вернуться из СЗЧ через приложение "Армия+".