Вернуться из СОЧ можно через приложение "Армия+": Федоров рассказал алгоритм

Министерство обороны объявило о введении ускоренной процедуры возвращения военнослужащего, самовольно покинувшего часть, через приложение "Армия+". Воспользоваться приложением можно до 20 сентября, сообщил глава ведомства.

Военнослужащий, самовольно покинувший свою часть до 12 июня, сможет в приложении "Армия+" самостоятельно выбрать новое подразделение, а также получить поддержку и гарантии после возвращения в армию. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Процедура возвращения в строй в настоящее время доступна для военнослужащих Вооруженных сил и спецслужб транспорта, а для бойцов Национальной гвардии она заработает в ближайшие дни.

Алгоритм возвращения из СЗЧ через "Армия+"

Проверка. В приложении "Армия ID" появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе".

В приложении "Армия ID" появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе". Рапорт. В приложении нужно перейти в Сервисы — Рапорты — "Возвращение на службу после СЗЧ".

В приложении нужно перейти в Сервисы — Рапорты — "Возвращение на службу после СЗЧ". Выбор в/ч. Необходимо выбрать новую воинскую часть из списка своей структуры, указать направление службы и опыт, а также подписать рапорт онлайн.

Необходимо выбрать новую воинскую часть из списка своей структуры, указать направление службы и опыт, а также подписать рапорт онлайн. Связь. После проверки рапорта представители части свяжутся с военнослужащим для уточнения деталей.

После проверки рапорта представители части свяжутся с военнослужащим для уточнения деталей. Прибытие. После согласования в приложении появится статус "В пути", который дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.

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"Наша задача — дать мотивированным людям возможность вернуться на службу без лишней бюрократии и применить свой опыт там, где он будет наиболее полезен для обороны страны", — подчеркнул Федоров.

В Минобороны Украины также сообщили, что помимо приложения "Армия+", подать рапорт в выбранную часть можно напрямую или через 1-й или 2-й центр рекрутинга. Подавать одновременно несколько рапортов нельзя.

Ранее Фокус сообщал, что в армии ввели упрощенный механизм возвращения военнослужащих после срочной службы, согласно которому документы больше не проходят через промежуточные инстанции, а сразу передаются из воинской части в Генштаб.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что когда процесс осознанной подготовки военнослужащих будет доведен до совершенства, количество самовольных уходов значительно сократится.