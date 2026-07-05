Полуостров в темноте: Крым остался без света в результате украинских авиаударов, — The Telegraph

Силы обороны Украины нанесли мощные удары по энергетической инфраструктуре временно оккупированного Крыма, погрузив большую часть полуострова в темноту. В течение ночи украинские войска успешно поразили две электроподстанции — вблизи Севастополя и на севере региона, что стало очередным этапом системной кампании по деоккупации.

В социальных сетях проукраинские аккаунты распространили фото и видеоматериалы, на которых видно масштабное пламя на подвергшихся атаке объектах. По данным спутниковых снимков Института изучения войны (ISW), почти весь полуостров, где проживает около 1,5 миллиона человек, в настоящее время остается без ночного освещения. Стабильное электроснабжение наблюдается лишь в крупных городах, таких как Симферополь и Севастополь, а также в нескольких прибрежных населенных пунктах, пишет The Telegraph.

Крым остался без электроэнергии Фото: ISW

Эта операция является продолжением масштабного давления, ведь только за первые два дня июля украинские беспилотники поразили 12 подстанций на оккупированных территориях юго-востока Украины. Кроме того, накануне Киев заявил об успешной атаке на российские авиабазы в Крыму, в результате которой были повреждены семь военных самолетов.

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Регулярные удары по нефтяной инфраструктуре вынудили оккупационные власти ввести жесткое нормирование топлива. Несмотря на наличие Керченского моста и сухопутного коридора, так называемый "губернатор" Крыма объявил, что топливо будет поставляться в первую очередь для государственных служб. Из-за этого большинство гражданских АЗС вообще лишились возможности продавать бензин обычным автовладельцам.

Стратегическая цель Украины заключается в полной изоляции Крыма от материковой России, чтобы заставить Москву выбирать, сколько именно дефицитных ресурсов она готова тратить на оборону полуострова. Эта кампания уже сорвала планы Кремля по развитию внутреннего туризма. Из-за загрязнения побережья нефтепродуктами и постоянных ночных взрывов российские туристы отказываются от отдыха, а местные отели вынуждены катастрофически снижать цены.

Напомним, что российские оккупационные власти называют удары по подстанциям в Крыму "технологическим сбоем". По информации исследователей открытых данных, атакам подверглись подстанция "Бахчисарай" 220 кВ в Бахчисарае и подстанция "Зимино" 10/35/10 кВ в Перекопском районе.

Кроме того, Служба безопасности Украины продолжила проведение 40-дневной операции по принуждению России к миру и вновь нанесла удар по авиабазе "Саки" на западном берегу оккупированного Крыма.