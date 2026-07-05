Півострів в темряві: Крим залишився без світла внаслідок українських авіаударів, — The Telegraph

Сили оборони України завдали потужних ударів по енергетичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зануривши більшу частину півострова у темряву. Протягом ночі українські війська успішно уразили дві електропідстанції — поблизу Севастополя та на півночі регіону, що стало черговим етапом системної кампанії з деокупації.

У соціальних мережах проукраїнські акаунти поширили фото та відеоматеріали, на яких видно масштабне полум'я на атакованих об'єктах. За даними супутникових знімків Інституту вивчення війни (ISW), майже весь півострів, де проживає близько 1,5 мільйона людей, наразі залишається без нічного освітлення. Стабільне електропостачання фіксується лише у великих містах, таких як Сімферополь і Севастополь, а також у кількох прибережних населених пунктах, пише The Telegraph.

Крим залишився без електроенергії Фото: ISW

Ця операція є продовженням масштабного тиску, адже лише за перші два дні липня українські безпілотники уразили 12 підстанцій на окупованих територіях південного сходу України. Крім того, напередодні Київ заявив про успішну атаку на російські авіабази в Криму, внаслідок якої було пошкоджено сім військових літаків.

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Регулярні удари по нафтовій інфраструктурі змусили окупаційну владу запровадити жорстке нормування палива. Незважаючи на наявність Керченського мосту та сухопутного коридору, так званий "губернатор" Криму оголосив, що паливо постачатиметься пріоритетно для державних служб. Через це більшість цивільних АЗС взагалі втратили можливість продавати бензин звичайним автовласникам.

Стратегічна мета України полягає в повній ізоляції Криму від материкової Росії, щоб змусити Москву обирати, скільки саме дефіцитних ресурсів вона готова витрачати на оборону півострова. Ця кампанія вже зруйнувала плани Кремля щодо розвитку внутрішнього туризму. Через забруднення узбережжя нафтопродуктами та постійні нічні вибухи російські туристи відмовляються від відпочинку, а місцеві готелі змушені катастрофічно знижувати ціни.

Нагадаємо, удари по підстанціях в Криму російська окупаційна влада називає "технологічним порушенням". За інформацією дослідників відкритих даних, атак зазнали підстанція "Бахчисарай" 220 кВ у Бахчисараї та підстанція "Зіміно" 10/35/10 кВ у Перекопському районі.

Крім того, Служба безпеки України продовжила виконувати 40-денну операцію з примушування Росії до миру і повторно вдарила по авіабазі "Саки" на західному березі окупованого Криму.