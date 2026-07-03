Продовження 40-денної операції: СБУ повторно уразила авіабазу "Саки", у що влучили

Служба безпеки України продовжила виконувати 40-денну операцію з примушування Росії до миру і повторно вдарила по авіабазі "Саки" на західному березі окупованого Криму. Крім того, під удар потрапила авіабаза "Гвардійське", розташована на 30 км вглиб півострова. Згідно з даними СБУ, уразили ангари з літаками, які скидають керовані авіабомби на південні ділянки фронту.

Під час атаки в ніч на 3 липня влучили по семи ангарах з літаками ЗС РФ на авіабазі "Саки", повідомили на порталі підрозділу Сил оборони. У ангарах могли перебувати винищувачі Су-30СМ та Су-30, і також фронтовий бомбардувальник Су-24. СБУ уточнила, що росіяни могли втратити сім літаків (або вони отримали пошкодження). Інша ціль, уражена 3 липня, — це два ангари на базі "Гвардійське". З'ясувалось, що підпалили авіаційне обладнання та склад дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни запускають по українцях.

У повідомленні СБУ наголошується, що відбулась атака на військові об'єкти ЗС РФ, — на літаки, які здійснюють ракетні та бомбові удари по Україні. Бійці також нагадали, що виконують завдання президента: знищують російську авіацію, порушують логістику, руйнують військову інфраструктуру і техніку. Також вказано, що спецоперація розгортається як на лінії фронту, так і в тилу ЗС РФ, ідеться у дописі.

Відео дня

Українські військові поки не публікували відео з кадрами ураження цілей на базах "Саки" та "Гвардійське". На Google maps бачимо, що об'єкти розташовані на відстані 300 км від підконтрольної Україні території. На карті медіа "Радіо Свобода" з військовою інфраструктурою РФ в Криму позначені попередні атаки: наприклад, на базі "Саки" палало мінімум шість разів.

Вибухи у Криму — удари по базі "Саки" та "Гвардійське", СБУ 3 липня Фото: Google Maps

Вибухи у Криму — деталі

Фокус писав про попередні удари СБУ по військових цілях РФ в Криму. Один з них відбувся 1 липня. Згідно з заявою СБУ, відбулось п'ять влучань по базі "Саки": атакували, серед іншого, два ангари, в яких перебували Су-30 та Су-30СМ. Після влучання на території бази почалась пожежа, і служба написала, що літаки могли бути знищені. Також зауважувалось, що вартість кожного знищеного винищувача — від 30 до 50 млн дол. Ще одна атака відбулась 26 червня: СБУ підкреслила, що виконують завдання 40-денної спецоперації. З'ясувалось, що вдалось знищити установку ППО в Керчі. Крім того, атакували суднобудівний завод "Затока" та могли пошкодити судна військового забезпечення — по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", і ще по порому "Петропавловск".

Інші повідомлення про вибухи в Криму стосувались влучань по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Наприклад, українські військові інформували про удари по мостах на Кримському перешийку, по залізничних мостах в Криму, по Таврійській та Балаклавській ТЕС, які дають 90% електрики.

Нагадуємо, 3 липня з'явилось повідомлення партизанського руху АТЕШ про перші ознаки евакуації росіян з окупованого Криму. Тим часом 10 червня стало відомо про удар СБУ по нафтоперекачувальній станції за 700 км від України.