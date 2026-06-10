Поставляють пальне на Москву: СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції за 700 км від України

Спецпризначенці "Альфи" СБУ атакували нафтоперекачувальні станції "Второво" та "Лобково" у Володимирській області РФ. І розповіли подробиці операції.

Основне призначення цих двох станцій — перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ, сказано у повідомленні СБУ.

Місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ. За даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.

"Ураження таких об'єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики Росії", - зазначили в СБУ.

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Адже порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які кремль спрямовує на ведення війни проти України.

У Росії справді підтвердили, що внаслідок атаки БПЛА сталось "загоряння" на двох об'єктах інфраструктури в Камєшковському та Олександрівському округах без жодних подробиць. Лише повідомили, що постраждалих немає.

Судячі із фото, загоряння у Володимирській області масштабні: вогонь видно за кількадесят кілометрів. Нафтоперекачувальну станцію "Второво" востаннє атакували 24 травня.

Нагадаємо, через атаки в окупованому Криму запровадили нову схему руху пасажирських поїздів. Відтепер потяги далекого сполучення не прибуватимуть до Сімферополя вночі, а частину пасажирів доставлятимуть до місця призначення автобусами з Керчі.

А вранці 3 червня стало відомо про атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що дрони Сил оборони уразили Петербурзький нафтовий термінал. Примітно, що це сталося саме в день початку міжнародного економічного форуму, де згодом відбувся виступ кремлівського диктатора Володимира Путіна.