Сімферополь без нічних поїздів: окупаційна влада змінює маршрути після атак БПЛА (фото)

На окупованому півострові запровадили нову схему руху пасажирських поїздів. Відтепер потяги далекого сполучення не прибуватимуть до Сімферополя вночі, а частину пасажирів доставлятимуть до місця призначення автобусами з Керчі.

Як повідомив глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Telegram, новий порядок руху залізничного транспорту почав діяти з 10 червня. За його словами, відповідне рішення ухвалив оперативний штаб, після чого перевізник "Гранд Сервіс Експрес" вніс зміни до розкладу.

Згідно з оновленим графіком, у літній сезон на території окупованого Криму курсуватимуть 48 пар приміських поїздів і 14 пар поїздів далекого сполучення за 20 маршрутами. Водночас лише вісім пар потягів продовжать рухатися територією півострова у проміжку з 05:00 до 23:00.

Ще шість пар поїздів, які раніше прибували до Криму вночі, тепер завершуватимуть маршрут на станції Керч-Южна. Звідти пасажирів пересаджуватимуть на автобуси, які доставлятимуть їх до Сімферополя, Джанкоя, Владиславівки та інших населених пунктів. Така ж схема діятиме і для пасажирів, які вирушатимуть у зворотному напрямку.

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В'їзд до окупованого Криму залізничним транспортом відтепер фактично обмежений світлою порою доби. При цьому приміське сполучення, як стверджують окупаційні чиновники, працюватиме без змін.

Причини такого рішення офіційно не пояснюються. Однак зміни збіглися в часі з черговою атакою безпілотників на окупований півострів.

Нічна атака у Криму 10 червня — що про це відомо

За даними "Крим.Реалії", у ніч на 10 червня в Криму та Севастополі пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про атаку дронів і пожежу в будівлі панорами "Оборона Севастополя".

Атака БпЛА по Севастополю у ніч на 10 червня Фото: Exilenova+

Зокрема, Telegram-канал "Кримський вітер" писав, що після опівночі в Севастополі пролунали щонайменше два потужні вибухи. За його інформацією, після роботи російської ППО один із безпілотників упав на будівлю музею-панорами, внаслідок чого загорівся дах.

Крім того, повідомлялося про вибухи в районі селища Октябрське Красногвардійського району та поблизу Сімферопольської ГРЕС. Російська влада Севастополя підтвердила пошкодження будівлі панорами та заявила, що в місті відбивали чергову атаку безпілотників.

Вранці окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в ніч на місто безпілотник літакового типу нібито влучив у будівлю панорами "Оборона Севастополя 1854–1855 років". За його словами, під удар потрапив об’єкт культурної спадщини та один із символів міста.

Він також повідомив, що на місці працюють рятувальники та техніка МНС РФ і міської рятувальної служби. Пожежі присвоєно 4-й рівень складності, а саму ситуацію він назвав дуже важкою, заявивши про значні пошкодження будівлі.

Водночас Telegram-канал "Кримський вітер" стверджує, що в заяві Развожаєва використовується пропагандистська риторика та звинувачення на адресу України.

У каналі також зазначають, що російська влада не коментує роботу власної ППО, хоча саме вона могла вплинути на траєкторію дрона, через що той і влучив у будівлю музею. Також підкреслюється, що поруч із панорамою розташовані військові об’єкти, зокрема позиції ППО, і ставиться питання, як безпілотник міг дістатися центру міста попри систему захисту.

Нагадаємо, що в ніч на 3 червня в різних районах окупованого Криму пролунали вибухи та фіксувалася активна робота російської ППО. Також повідомлялося про влучання по військовій частині в центрі Сімферополя та серію вибухів у районі військових аеродромів на півострові, однак ці дані офіційно не підтверджені.

Також Фокус писав, що в окупованому Криму частина готелів почала пропонувати туристам бензин як бонус за бронювання номерів. Такі акції з’явилися на тлі паливної кризи на півострові, через яку вільний продаж пального фактично припинився, а заклади намагаються таким чином підтримати попит на відпочинок.