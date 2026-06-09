Паливна криза вдарила по курортах: готелі в Криму почали дарувати туристам бензин

В окупованому Криму готелі почали пропонувати туристам бензин у подарунок за бронювання номерів. Такі акції з’явилися на тлі паливної кризи, через яку вільний продаж пального на півострові фактично припинили.

Про це повідомило видання “Київ24” з посиланням на місцеві сервіси бронювання.

За їхніми даними, за проживання від двох діб гостям пропонують 10 літрів бензину, а від трьох діб — 20 літрів. Пальне видають під час заселення на запит клієнта.

Сторінка готелю у Криму

Фактично готелі перейшли до своєрідного “паливного бартеру”, намагаючись стимулювати попит на відпочинок. Таким способом вони намагаються компенсувати зниження інтересу до стандартних туристичних послуг.

Паливна криза в Криму — що відомо

Раніше на всій території тимчасово окупованого Криму запровадили обмеження на продаж бензину А-95 — не більше 20 літрів на одну людину на добу.

Подібні заходи ввели й у Севастополі. 31 травня бензин марок АІ-92 та АІ-95 там продавали лише за талонами. Окупаційний “губернатор” міста Михайло Развожаєв заявив, що денний запас пального на АЗС ТЕС розкупили за кілька годин після відкриття.

Відео дня

Ще 29 травня окупаційна влада оголосила про жорсткі обмеження на продаж бензину А-95, які набули чинності наступного дня. Попри заклики не створювати запасів пального, мешканці масово кинулися на заправки.

Перебої з постачанням пального пов’язують із масованими ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, а також із контролем ЗСУ над федеральною трасою Р-280 “Новоросія”, яку Росія використовує як сухопутний маршрут до Криму.

22 травня OSINT-дослідник Клеман Молен повідомляв, що рух так званим “сухопутним коридором” до окупованого півострова був обмежений через посилення атак українських сил.

На тлі дефіциту пального жителі окупованого Криму активно скаржилися на нестачу бензину та труднощі з його придбанням.