Топливный кризис ударил по курортам: отели в Крыму начали дарить туристам бензин

В оккупированном Крыму отели начали предлагать туристам бензин в подарок за бронирование номеров. Такие акции появились на фоне топливного кризиса, из-за которого свободную продажу топлива на полуострове фактически прекратили.

Об этом сообщило издание "Киев24" со ссылкой на местные сервисы бронирования.

По их данным, за проживание от двух суток гостям предлагают 10 литров бензина, а от трех суток — 20 литров. Горючее выдают при заселении по запросу клиента.

Страница отеля в Крыму

Фактически отели перешли к своеобразному "топливному бартеру", пытаясь стимулировать спрос на отдых. Таким способом они пытаются компенсировать снижение интереса к стандартным туристическим услугам.

Топливный кризис в Крыму — что известно

Ранее на всей территории временно оккупированного Крыма ввели ограничения на продажу бензина А-95 — не более 20 литров на одного человека в сутки.

Подобные меры ввели и в Севастополе. 31 мая бензин марок АИ-92 и АИ-95 там продавали только по талонам. Оккупационный "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что дневной запас топлива на АЗС ТЭС раскупили через несколько часов после открытия.

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Еще 29 мая оккупационные власти объявили о жестких ограничениях на продажу бензина А-95, которые вступили в силу на следующий день. Несмотря на призывы не создавать запасов топлива, жители массово бросились на заправки.

Перебои с поставками топлива связывают с массированными ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также с контролем ВСУ над федеральной трассой Р-280 "Новороссия", которую Россия использует как сухопутный маршрут в Крым.

22 мая OSINT-исследователь Клеман Молен сообщал, что движение по так называемому "сухопутному коридору" к оккупированному полуострову было ограничено из-за усиления атак украинских сил.

На фоне дефицита топлива жители оккупированного Крыма активно жаловались на нехватку бензина и трудности с его приобретением.