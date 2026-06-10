Симферополь без ночных поездов: оккупационные власти меняют маршруты после атак БПЛА (фото)

На оккупированном полуострове ввели новую схему движения пассажирских поездов. Отныне поезда дальнего следования не будут прибывать в Симферополь ночью, а часть пассажиров будут доставлять к месту назначения автобусами из Керчи.

Как сообщил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Telegram, новый порядок движения железнодорожного транспорта начал действовать с 10 июня. По его словам, соответствующее решение принял оперативный штаб, после чего перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" внес изменения в расписание.

Согласно обновленному графику, в летний сезон на территории оккупированного Крыма будут курсировать 48 пар пригородных поездов и 14 пар поездов дальнего следования по 20 маршрутам. При этом только восемь пар поездов продолжат двигаться по территории полуострова в промежутке с 05:00 до 23:00.

Відео дня

Еще шесть пар поездов, которые ранее прибывали в Крым ночью, теперь будут завершать маршрут на станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы, которые будут доставлять их в Симферополь, Джанкой, Владиславовку и другие населенные пункты. Такая же схема будет действовать и для пассажиров, которые будут отправляться в обратном направлении.

Въезд в оккупированный Крым железнодорожным транспортом отныне фактически ограничен светлым временем суток. При этом пригородное сообщение, как утверждают оккупационные чиновники, будет работать без изменений.

Причины такого решения официально не объясняются. Однако изменения совпали во времени с очередной атакой беспилотников на оккупированный полуостров.

Ночная атака в Крыму 10 июня — что об этом известно

По данным "Крым.Реалии", в ночь на 10 июня в Крыму и Севастополе прогремели взрывы. В частности, сообщалось об атаке дронов и пожаре в здании панорамы "Оборона Севастополя".

Атака БпЛА по Севастополю в ночь на 10 июня Фото: Exilenova+

В частности, Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что после полуночи в Севастополе прогремели по меньшей мере два мощных взрыва. По его информации, после работы российской ПВО один из беспилотников упал на здание музея-панорамы, в результате чего загорелась крыша.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе поселка Октябрьское Красногвардейского района и вблизи Симферопольской ГРЭС. Российские власти Севастополя подтвердили повреждения здания панорамы и заявили, что в городе отражали очередную атаку беспилотников.

Утром оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на город беспилотник самолетного типа якобы попал в здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". По его словам, под удар попал объект культурного наследия и один из символов города.

Он также сообщил, что на месте работают спасатели и техника МЧС РФ и городской спасательной службы. Пожару присвоен 4-й уровень сложности, а саму ситуацию он назвал очень тяжелой, заявив о значительных повреждениях здания.

В то же время Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что в заявлении Развожаева используется пропагандистская риторика и обвинения в адрес Украины.

В канале также отмечают, что российские власти не комментируют работу собственной ПВО, хотя именно она могла повлиять на траекторию дрона, из-за чего тот и попал в здание музея. Также подчеркивается, что рядом с панорамой расположены военные объекты, в том числе позиции ПВО, и ставится вопрос, как беспилотник мог добраться до центра города, несмотря на систему защиты.

Напомним, что в ночь на 3 июня в разных районах оккупированного Крыма прогремели взрывы и фиксировалась активная работа российской ПВО. Также сообщалось о попадании по воинской части в центре Симферополя и серии взрывов в районе военных аэродромов на полуострове, однако эти данные официально не подтверждены.

Также Фокус писал, что в оккупированном Крыму часть отелей начала предлагать туристам бензин в качестве бонуса за бронирование номеров. Такие акции появились на фоне топливного кризиса на полуострове, из-за которого свободная продажа горючего фактически прекратилась, а заведения пытаются таким образом поддержать спрос на отдых.