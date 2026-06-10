Поставляют топливо на Москву: СБУ поразила две нефтеперекачивающие станции в 700 км от Украины

Спецназовцы "Альфы" СБУ атаковали нефтеперекачивающие станции "Второво" и "Лобково" во Владимирской области РФ. И рассказали подробности операции.

Основное назначение этих двух станций — перекачка дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка нефтепродуктов на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск, сказано в сообщении СБУ.

Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ. По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.

"Поражение таких объектов имеет стратегическое значение, ведь они являются важными звеньями топливной логистики России", — отметили в СБУ.

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Ведь нарушение работы нефтеперекачивающих станций затрудняет поставки топлива в промышленные центры и военную инфраструктуру, а также негативно влияет на экспорт нефтепродуктов. Каждый подобный удар уменьшает ресурсные возможности государства-агрессора и сокращает доходы, которые кремль направляет на ведение войны против Украины.

В России действительно подтвердили, что в результате атаки БПЛА произошло "возгорание" на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах без всяких подробностей. Только сообщили, что пострадавших нет.

Судя по фото, возгорания во Владимирской области масштабные: огонь видно за несколько десятков километров. Нефтеперекачивающую станцию "Второво" последний раз атаковали 24 мая.

Напомним, из-за атак в оккупированном Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов. Отныне поезда дальнего следования не будут прибывать в Симферополь ночью, а часть пассажиров будут доставлять к месту назначения автобусами из Керчи.

А утром 3 июня стало известно об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что дроны Сил обороны поразили Петербургский нефтяной терминал. Примечательно, что это произошло именно в день начала международного экономического форума, где впоследствии состоялось выступление кремлевского диктатора Владимира Путина.