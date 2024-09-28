"Бояться руйнування": РФ стягує до Кримського мосту додаткові системи ППО, — Риженко (відео)

За словами капітана у запасі ВМС ЗСУ Андрія Риженка, наразі росіяни також побудували захисні споруди й на воді, щоб перешкодити атакам українських морських дронів.

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Росія відновила рух Кримським мостом, але боїться нового потужного удару по ньому, тому стягує туди додаткові системи протиповітряної оборони. Про це в етері каналу FREEDOM заявив колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко.

Він пояснив, що наразі РФ активно використовує Кримський міст для перекидання зброї на окуповані території у бік фронту.

"Наразі загальна кількість вантажів, які перевозяться через міст до Криму, оцінюється у 25%. Решта перевозиться через Приазовський перешийок, де будується і залізниця, і так далі", — зазначив Риженко.

Натомість Україні дуже важливо зруйнувати цей логістичний ланцюжок.

За його словами, противник відчуває, що ЗСУ можуть завдати потужного удару по мосту, тому ворог активно перекидає до Керченського мосту додаткову кількість сил ППО.

Андрій Риженко також заявив, що росіяни побудували захисні споруди й на воді, щоб перешкодити атакам морських дронів.

"Противник дуже боїться руйнування Керченського мосту. І його страхи обґрунтовані", — наголосив Риженко.

Нагадаємо, 24 вересня Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що Росія захищає Кримський міст діжками з-під індійських огірків.

2 вересня "Центр журналістських розслідувань" повідомив, що росіяни на Кримському мосту розмістили рідкісну модифікацію ППО "Панцир-С1М".