"Боятся разрушения": РФ стягивает к Крымскому мосту дополнительные системы ПВО, — Рыженко (видео)

По словам капитана в запасе ВМС ВСУ Андрея Рыженко, сейчас россияне также построили защитные сооружения и на воде, чтобы помешать атакам украинских морских дронов.

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Россия возобновила движение по Крымскому мосту, но боится нового мощного удара по нему, поэтому стягивает туда дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом в эфире канала FREEDOM заявил бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.

Он пояснил, что сейчас РФ активно использует Крымский мост для переброски оружия на оккупированные территории в сторону фронта.

"Сейчас общее количество грузов, которые перевозятся через мост в Крым, оценивается в 25%. Остальные перевозится через Приазовский перешеек, где строится и железная дорога, и так далее", — отметил Рыженко.

Зато Украине очень важно разрушить эту логистическую цепочку.

По его словам, противник чувствует, что ВСУ могут нанести мощный удар по мосту, поэтому враг активно перебрасывает к Керченскому мосту дополнительное количество сил ПВО.

Андрей Рыженко также заявил, что россияне построили защитные сооружения и на воде, чтобы помешать атакам морских дронов.

"Противник очень боится разрушения Керченского моста. И его страхи обоснованы", — подчеркнул Рыженко.

Напомним, 24 сентября Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что Россия защищает Крымский мост бочками из-под индийских огурцов.

2 сентября "Центр журналистских расследований" сообщил, что россияне на Крымском мосту разместили редкую модификацию ПВО "Панцирь-С1М".