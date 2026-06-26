У Керчі спалахнули російські кораблі: СБУ розкрила деталі спецоперації

Служба безпеки України повідомила про ураження трьох російських суден військового забезпечення та засобів протиповітряної оборони в тимчасово окупованій Керчі. Під удар також потрапив зенітний ракетний комплекс С-400 у районі Керченської протоки.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, операцію виконали воїни спецпідрозділу “Альфа” у межах 40-денної операції впливу на РФ, яку проводять за завданням президента України Володимира Зеленського. Удари завдали по суднах, що перебували на території суднобудівного заводу “Затока” в Керчі.

Під час спецоперації безпілотники СБУ вразили кабельні кораблі проєкту 15310 “Волга” та “Вятка”, а також вантажопасажирський пором “Петропавловск”, готовність якого, за інформацією СБУ, становила 96%. Унаслідок ударів на суднах виникли масштабні пожежі.

У СБУ зазначили, що "Волга" та "Вятка" будувалися для Міноборони РФ. Вони призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження “Гармонія” для підводної військової розвідки, а також можуть встановлювати неконтактні міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об’єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного з цих суден, за даними спецслужби, становить сотні мільйонів доларів.

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Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

“Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб”, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 23 червня в тимчасово окупованій Керчі сталася масштабна пожежа на ТЕЦ у районі Аршинцевого. За даними телеграм-каналу "Крымский ветер", після ймовірного прильоту загорівся резервуар на території об'єкта, а супутникові знімки зафіксували шлейф диму завдовжки 47 кілометрів.

Також у ніч на 23 червня тимчасово окупований Крим опинився під атакою безпілотників. На тлі цього окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом, у Керчі, Феодосії та Нижньогірському районі лунали вибухи, а російські пабліки повідомляли про загрозу реактивних дронів.