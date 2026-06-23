Кримський міст перекрито: Керч знову під атакою дронів, у Сімферополі зникло світло (відео)

У ніч на 23 червня тимчасово окупований Кримський півострів знову опинився під атакою безпілотників. У Керчі чутно стрілянину, а російські пабліки попереджають про загрозу "реактивних БпЛА" для регіону.

На тлі нальоту безпілотників окупаційна влада перекрила рух через Кримський міст. Про це пише Telegram-канал, який відстежує ситуацію на мосту.

Рух було перекрито ще близько 23:00 години. Тим часом у моніторингових каналах росіян попередили про загрозу реактивних дронів для Керченського півострова, Керчі, Кримського мосту, Таманського півострова, Тамані, порту "Кавказ" і прилеглих районів.

Повідомлення російських пабліків про атаку дронів на Крим Фото: Скрін

Близько опівночі було чутно вибухи у Нижньогірському районі, що у північно-східній частині Криму, повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер". Через деякий час звуки вибухів на тлі атаки БпЛА було чутно у Феодосії.

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Невдовзі дрони дісталися і Керчі, де в районі перекритого Кримського мосту було чутно канонаду пострілів. Ймовірно, мобільні вогневі групи окупантів працювали по дронах у небі. Кадри з місця подій поширили у мережі.

Близько 01:00 години у Сімферополі та частині Сімферопольського району зникла електроенергія на деякий час, писали у мережі. Також світло відключали у Совєтському районі Криму, повідомляли очевидці.

Варто зазначити, що також у російській Анапі, що розташована на узбережжі Чорного моря у Краснодарському краю РФ, оголосили близько опівночі повітряну тривогу через загрозу БпЛА. У Новоросійську Краснодарського краю було чутно вибухи близько 01:00 години: у місцевих пабліках писали про роботу ППО по дронах у небі.

Нагадаємо, 22 червня ЗМІ повідомляли, що в Криму почалися віялові відключення світла на тлі напруженої ситуації в регіоні.

Також моніторингові канали писали, що у ніч на 22 червня дрони могли уразити будівлю ФСБ в Армянську.