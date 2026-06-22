Уночі дрони могли уразити будівлю ФСБ в окупованому Криму, — OSINT-канали (фото)

Під час нічної атаки безпілотників на Крим, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ, розташовану в Армянську.

В Армянську цієї ночі лунали вибухи і здійнялася пожежа в районі залізничного вокзалу, повідомляли очевидці уночі. Під ранок стало відомо, що там розташована будівля прикордонної служби ФСБ Росії, пише OSINT-канал "Крымский ветер".

Після вибухів, що прогриміли в районі об'єкта, на місці почалася сильна пожежа.

"Як повідомляють наші підписники, в Армянську був "приліт" по будівлі прикордонної служби ФСБ Росії біля залізничного вокзалу, виникла пожежа", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Пожежа в окупованому Армянську після атаки дронів

Аналітики дослідили кадри з місця подій, які надіслали очевидці. Аналіз дав зрозуміти, що атака могла дійсно бути спрямована на об'єкт російських спецслужб в Армянську, хоча офіційних підтверджень на момент публікації не було.

Відео дня

Карта розташування будівлі прикордонної служби ФСБ РФ в Армянську

Як пише канал, після "прильоту" на місці була детонація, можливо, боєприпасів. У місті у повітрі пахне горілим.

Варто зазначити, що у травні в Армянську під час атаки дронів також лунали вибухи поблизу будівлі ФСБ. Повідомлялося, що об'єкт міг зазнати ураження і був частково зруйнованим внаслідок ударів.

Окрім Армянська, у ніч на 22 червня безпілотники також атакували Феодосію в Криму, після чого у місті зникла електроенергія. Вибухи лунали у районі Таврійської ТЕС та у Сімферополі.

Також під ранок російська влада повідомляла про атаку дронів на Москву: мер Собянін заявляв про десятки збитих безпілотників і "падіння уламків".