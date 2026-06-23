Вибухи в Криму: у Керчі палає ТЕЦ, шлейф диму розтягнувся на 47 кілометрів (відео)

У Керчі 23 червня сталася масштабна пожежа на ТЕЦ у районі Аршинцевого. За попередніми даними, після прильоту загорівся резервуар на території об’єкта.

Про це повідомив телеграм-канал “Крымский ветер”.

Спочатку канал опублікував інформацію про сильну пожежу після прильотів у Керчі та зазначив, що, ймовірно, горить ТЕЦ у районі Аршинцевого. Про прильот у цьому районі повідомив один із підписників каналу.

Керченська (Камиш-Бурунська) ТЕЦ розташована в районі Аршинцевого та забезпечує виробництво теплової енергії для споживачів міста. Встановлена електрична потужність станції становить 30 МВт, а теплова — 103 Гкал/год.

Згодом “Крымский ветер” заявив, що пожежу на ТЕЦ підтверджено. За даними моніторингової групи, супутникова зйомка зафіксувала шлейф диму завдовжки 47 кілометрів.

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Також цього ж ранку в Сімферополі сталася пожежа поблизу торгового центру “Доброцен”. Спочатку було невідомо, що саме горить.

Пізніше “Крымский ветер” повідомив, що вогонь охопив склади торговельної мережі “Доброцен”. Інших подробиць щодо причин займання або масштабів пожежі на момент публікації не наводилося.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня Крим атакували безпілотники. Через загрозу рух Кримським мостом тимчасово перекривали, а в різних районах півострова повідомляли про вибухи та роботу засобів протиповітряної оборони.

Близько 01:00 у Сімферополі та частині Сімферопольського району тимчасово зникло електропостачання, про що повідомляли користувачі соцмереж. За словами очевидців, перебої зі світлом також зафіксували в Совєтському районі окупованого Криму.

Також близько опівночі повітряну тривогу через загрозу безпілотників оголосили в російській Анапі на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї. Приблизно о 01:00 вибухи пролунали й у Новоросійську — місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу російської ППО по дронах.

Раніше повідомлялося й про інші наслідки українських ударів по окупованому Криму. Зокрема, очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов оголосив про припинення продажу бензину населенню. Крім того, на півострові тимчасово перестали приймати дітей до дитячих таборів, пояснивши це “поточною ситуацією”.