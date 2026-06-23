Взрывы в Крыму: в Керчи горит ТЭЦ, шлейф дыма протянулся на 47 километров (видео)

23 июня в Керчи произошёл крупный пожар на ТЭЦ в районе Аршинцевого. По предварительным данным, после прилёта загорелся резервуар на территории объекта.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Сначала канал опубликовал информацию о сильном пожаре после прилётов в Керчи и отметил, что, вероятно, горит ТЭЦ в районе Аршинцево. О прилёте в этом районе сообщил один из подписчиков канала.

Керченская (Камыш-Бурунская) ТЭЦ расположена в районе Аршинцево и обеспечивает производство тепловой энергии для потребителей города. Установленная электрическая мощность станции составляет 30 МВт, а тепловая — 103 Гкал/ч.

Впоследствии "Крымский ветер" сообщил, что пожар на ТЭЦ подтвержден. По данным мониторинговой группы, спутниковые снимки зафиксировали шлейф дыма длиной 47 километров.

Відео дня

Кроме того, этим же утром в Симферополе произошёл пожар рядом с торговым центром "Доброцен". Сначала было неизвестно, что именно горит.

Позже "Крымский ветер" сообщил, что огонь охватил склады торговой сети "Доброцен". Других подробностей о причинах возгорания или масштабах пожара на момент публикации не приводилось.

Напомним, в ночь на 23 июня Крым подвергся атаке беспилотников. В связи с угрозой движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, а в различных районах полуострова поступали сообщения о взрывах и работе средств противовоздушной обороны.

Около 01:00 в Симферополе и части Симферопольского района временно отключилось электричество, о чем сообщали пользователи социальных сетей. По словам очевидцев, перебои с электричеством также зафиксировали в Советском районе оккупированного Крыма.

Кроме того, около полуночи в российском Анапе на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Примерно в 01:00 взрывы прогремели и в Новороссийске — местные Telegram-каналы сообщали о действиях российской ПВО по сбиванию дронов.

Ранее сообщалось и о других последствиях украинских ударов по оккупированному Крыму. В частности, глава оккупационной администрации Сергей Аксенов объявил о приостановке продажи бензина населению. Кроме того, на полуострове временно перестали принимать детей в детские лагеря, объяснив это "текущей ситуацией".