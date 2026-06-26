В Керчи загорелись российские корабли: СБУ раскрыла подробности спецоперации

Служба безопасности Украины сообщила о поражении трёх российских судов военного обеспечения и средств противовоздушной обороны во временно оккупированной Керчи. Под удар также попал зенитный ракетный комплекс С-400 в районе Керченского пролива.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным спецслужб, операцию провели бойцы спецподразделения "Альфа" в рамках 40-дневной операции по оказанию давления на РФ, которая проводится по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Удары были нанесены по судам, находившимся на территории судостроительного завода "Затока" в Керчи.

В ходе спецоперации беспилотники СБУ поразили кабелепрокладчики проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также грузопассажирский паром "Петропавловск", готовность которого, по информации СБУ, составляла 96%. В результате ударов на судах возникли масштабные пожары.

В СБУ отметили, что "Волга" и "Вятка" строились для Минобороны РФ. Они предназначены для развертывания системы гидроакустического наблюдения "Гармония" в целях подводной военной разведки, а также могут устанавливать неконтактные мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры. Стоимость каждого из этих судов, по данным спецслужбы, составляет сотни миллионов долларов.

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Кроме того, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывал район Керченского пролива.

"Системная работа СБУ по нанесению ударов по российской военной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму лишает врага возможности использовать полуостров в качестве логистического и военного хаба", — сообщили в СБУ.

Напомним, 23 июня во временно оккупированной Керчи произошёл масштабный пожар на ТЭЦ в районе Аршинцево. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", после предполагаемого прилета загорелся резервуар на территории объекта, а спутниковые снимки зафиксировали шлейф дыма длиной 47 километров.

Кроме того, в ночь на 23 июня временно оккупированный Крым подверг ся атаке беспилотников. На фоне этого оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту, в Керчи, Феодосии и Нижнегорском районе раздавались взрывы, а российские паблики сообщали об угрозе со стороны реактивных дронов.