Продолжение 40-дневной операции: СБУ вновь нанесла удар по авиабазе "Саки", что именно поразили

Служба безопасности Украины продолжила проведение 40-дневной операции по принуждению России к миру и вновь нанесла удар по авиабазе "Саки" на западном побережье оккупированного Крыма. Кроме того, под удар попала авиабаза "Гвардейское", расположенная в 30 км вглубь полуострова. Согласно данным СБУ, были поражены ангары с самолетами, сбрасывающими управляемые авиабомбы на южные участки фронта.

В ходе атаки в ночь на 3 июля были поражены семь ангаров с самолетами ВС РФ на авиабазе "Саки", сообщили на портале подразделения Сил обороны. В ангарах могли находиться истребители Су-30СМ и Су-30, а также фронтовой бомбардировщик Су-24. СБУ уточнила, что россияне могли потерять семь самолетов (или они получили повреждения). Другая цель, пораженная 3 июля, — это два ангара на базе "Гвардейское". Выяснилось, что были подожжены авиационное оборудование и склад дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне запускают по украинцам.

В сообщении СБУ отмечается, что была совершена атака на военные объекты ВС РФ — на самолеты, наносящие ракетные и бомбовые удары по Украине. Бойцы также напомнили, что выполняют задачи президента: уничтожают российскую авиацию, нарушают логистику, разрушают военную инфраструктуру и технику. Также указано, что спецоперация разворачивается как на линии фронта, так и в тылу ВС РФ, говорится в сообщении.

Відео дня

Украинские военные пока не публиковали видео с кадрами поражения целей на базах "Саки" и "Гвардейское". На Google Maps видно, что объекты расположены на расстоянии 300 км от территории, контролируемой Украиной. На карте медиа "Радио Свобода" с военной инфраструктурой РФ в Крыму отмечены предыдущие атаки: например, на базе "Саки" горело как минимум шесть раз.

Взрывы в Крыму — удары по базам "Саки" и "Гвардейское", СБУ, 3 июля Фото: Google Maps

Взрывы в Крыму — подробности

Фокус писал о предыдущих ударах СБУ по военным объектам РФ в Крыму. Один из них произошел 1 июля. Согласно заявлению СБУ, было зафиксировано пять попаданий по базе "Саки": среди прочего, атаковали два ангара, в которых находились Су-30 и Су-30СМ. После попаданий на территории базы начался пожар, и служба сообщила, что самолеты, возможно, были уничтожены. Также отмечалось, что стоимость каждого уничтоженного истребителя составляет от 30 до 50 млн долл. Еще одна атака состоялась 26 июня: СБУ подчеркнула, что выполняет задачи 40-дневной спецоперации. Выяснилось, что удалось уничтожить установку ПВО в Керчи. Кроме того, атаковали судостроительный завод "Затока" и, возможно, повредили суда военного обеспечения — кабелепрокладчики проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также паром "Петропавловск".

Другие сообщения о взрывах в Крыму касались ударов по транспортной и энергетической инфраструктуре. Например, украинские военные сообщали об ударах по мостам на Крымском перешейке, по железнодорожным мостам в Крыму, по Таврической и Балаклавской ТЭС, которые обеспечивают 90% электроэнергии.

Напоминаем, что 3 июля появилось сообщение партизанского движения АТЕШ о первых признаках эвакуации россиян из оккупированного Крыма. Между тем 10 июня стало известно об ударе СБУ по нефтеперекачивающей станции в 700 км от Украины.