У Криму після чергової атаки зникло світло: під ударом опинилися декілька підстанцій

Вночі у тимчасово окупованому Криму було атаковано ще декілька підстанцій. Удари по підстанціях російська окупаційна влада називає "технологічним порушенням".

У ніч на неділю, 5 липня, було завдано ударів по кількох енергетичних об’єктах у Криму. Про це повідомляє osint-канал Exilenova+.

За інформацією дослідників відкритих даних, атак зазнали підстанція "Бахчисарай" 220 кВ у Бахчисараї (координати 44.7557778, 33,8641667) та підстанція "Зіміно" 10/35/10 кВ у Перекопському районі (координати 45,515133, 33,515204).

Пожежа на ПС "Бахчисарай" Фото: з відкритих джерел

Телеграм-канал "Кримський вітер" зазначає, що перша електропідстанція є ключовим електричним вузлом, який забезпечує електроенергією Бахчисарайський район Криму. Своєю чергою, ПС "Зіміно", яка оснащена двома трансформаторами загальною потужністю 50 МВА, знижує високу напругу від ліній електропередач.

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Російська окупаційна влада називає удар по електроподстанціях "технологічним порушенням".

Повідомлення окупаційної влади Фото: з відкритих джерел

На світанку мешканці півострова почали повідомляти про відсутність електроенергії. Наприклад, через атаку БПЛА на електроподстанцію поблизу села Слов’янське у частині Раздольненського району зникло світло.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що загалом у Криму було пошкоджено близько 25 підстанцій, через що електропостачання майже повністю відсутнє на більшій частині півострова. При цьому дефіцит бензину спричинив проблеми із заправкою генераторів.

Ситуація з освітленням у Криму у 2025 році Нічне освітлення у Криму влітку 2026 року Фото: ISW

Тим часом у мережі порівняли супутникові знімки за липень 2025 та липень 2026 року, які свідчать про помітне зниження рівня нічного освітлення в Криму.

Нагадаємо, що в Ялті росіяни поки що можуть придбати бензин, але їм доведеться заплатити за нього 1000 руб./літр, тобто приблизно 560 грн/літр. При цьому місцевим жителям пальне продають майже вдвічі дешевше.

Фокус повідомляв, що 3 липня в мережі з’явилася інформація про перші ознаки евакуації росіян з окупованого Криму.