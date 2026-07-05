В Крыму после новой атаки пропал свет: под ударом оказались несколько подстанций

Ночью во временно оккупированном Крыму были атакованы еще несколько подстанций. Удары по ПС российские оккупационные власти называют "технологическим нарушением".

В ночь на воскресенье, 5 июля, удары были нанесены по нескольким энергетическим объектам в Крыму. Об этом сообщает osint-канал Exilenova+.

По информации исследователей открытых данных, атаке подверглись подстанция "Бахчисарай" 220 кВ в Бахчисарае (координаты 44.7557778, 33.8641667) и подстанция "Зимино" 10/35/10 кВ в Перекопском районе (координаты 45.515133, 33.515204).

Пожар на ПС "Бахчисарай" Фото: из открытых источников

Телеграм-канал "Крымский ветер" отмечает, что первая электроподстанция является ключевым электрическим узлом, питающий Бахчисарайский район Крыма. В свою очередь ПС "Зимино", оснащенная двумя трансформаторами общей мощностью 50 МВА, понижает высокое напряжение от линий электропередач.

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Удар по электроподстанциям российские оккупационные власти называют "технологическим нарушением".

Сообщение оккупационных властей Фото: из открытых источников

Под утро жители полуострова начали сообщать об отсутствии электричества. К примеру, из-за атаки БПЛА на электроподстанцию у села Славянское в части Раздольненского района пропал свет.

Журналист Андрей Цаплиенко информирует, что всего в Крыму было поражено около 25 подстанций, из-за чего электроснабжение почти полностью отсутствовало на большей части полуострова. При этом дефицит бензина спровоцировал проблемы с заправкой генераторов.

Ситуация с освещением в Крыму в 2025 году Ночное освещение в Крыму летом 2026 года Фото: ISW

Тем временем в сети сравнили спутниковые снимки за июль 2025 и июль 2026 года, которые показывает заметное снижение уровня ночного освещения в Крыму.

Напомним, в Ялте россияне пока еще могут купить бензин, но им придется заплатить за него по 1000 руб./литр, то есть примерно 560 грн/литр. При этом местным жителям топливо отпускают практически вдвое дешевле.

Фокус писал, что 3 июля в сети появилось информация о первых признаках эвакуации россиян из оккупированного Крыма.