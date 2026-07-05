В СБС разоблачили чиновника на крупной взятке: "Мадяр" отреагировал на громкое событие (фото)

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о разоблачении должностного лица из состава Группировки СБС в получении взятки. Он заявил, что проявляет нулевую терпимость к подобным действиям со стороны своих подчиненных.

По словам командующего СБС, все данные о преступлении были переданы правоохранительным органам. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

"Службой внутренней безопасности СБС разоблачен должностной лицо из числа членов Группировки СБС на месте получения взятки в размере 2000 долларов за трудоустройство всех [военнослужащих — ред.] в структуру СБС. Материалы и доказательства переданы в ГБР", — написал "Мадяр".

"Мадяр" сообщает о разоблачении чиновника в получении взятки Фото: скриншот

Командующий СБС отмечает, что, несмотря на успехи бойцов СБС за последние месяцы, в ее рядах "не обходится без гастролеров, симулянтов и махинаторов". Также СБС противодействует "проникновению предателей, наводчиков и подлых изгнанников".

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"Как оказалось, не обошлось и без охотников за легкой наживой и взяточников. […] Есть чем заняться, мягко говоря. Но терпимость к любым злоупотреблениям, коррупции, насилию, взяточничеству, откатам — НУЛЕВАЯ", — отметил "Мадяр".

Он обратился ко всем военнослужащим СБС и просит сообщать ему о случаях "мертвых душ", поборов и вымогательства денег, насилия, предложений о продаже военного имущества. Для связи командующий СБС открыл личный электронный ящик для приема обращений.

"Мадяр" просит военнослужащих СБС сообщать ему о фактах совершения преступлений Фото: скриншот

"Не все ситуации удалось перечислить в приведённом выше наспех составленном списке, поэтому прошу сообщать обо всех подобных правонарушениях, преступлениях или попытках в произвольной форме на указанный электронный адрес. Обязательно укажите в сообщении контактные данные для оперативной обратной связи. Прошу неравнодушных распространить данное обращение! Будем очищать СБС вместе", — завершил свой пост "Мадяр".

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