У СБС викрили посадовця на хабарі: "Мадяр" відреагував на резонансну подію (фото)

Командувач Сил Безпілотних Систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про викриття посадовця зі складу Угрупування СБС на отриманні хабаря. Він заявив, що проявляє нульову толерантність до таких дій серед своїх підопічних.

За словами командувача СБС, всі дані про злочин передали до правоохоронців. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабара у розмірі 2000$ за працевлаштування вс [військовослужбовців — ред.] у структуру СБС. Матеріали та докази передано до ДБР", — написав "Мадяр".

"Мадяр" повідомляє про викриття посадовця на отриманні хабаря Фото: скриншот

Командувач СБС відзначає, що попри успіхи воїнів СБС за останні місяці вона "не позбавлена гастролерів, симулянтів та схематозників". Також СБС протидіє проти "проникнення зрадників, навідників та хробачих засланців".

"Як виявилося, не без шукачів легкої наживи та хабарників. […] Є чим займатися, мʼяко кажучи. Але толерантність до будь-яких зловживань, корупції, насильства, хабарництва, відкатів — НУЛЬОВА", — зазначив "Мадяр".

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Він звернувся до всіх військовослужбовців СБС та радить повідомляти йому про випадки "мертвих душ", поборів та вимагання грошей, насилля, пропозиції з продажу військового майна. Для комунікації командувач СБС залишив особисту електронну скриньку для прийому звернень.

"Мадяр" просить військових СБС писати йому про факти вчинення злочинів Фото: скриншот

"Усіх ситуацій не перелічу у вищевикладеному нашвидкоруч імпровізованому переліку, тому усі схожі правопорушення, злочини чи спроби прошу викласти у довільній формі на вказану електронну адресу. Обовʼязково у повідомленні вказати контакти для оперативного зворотнього звʼязку. Прошу небайдужих поширити дане звернення! Чиститимемо СБС разом", — завершив свій допис "Мадяр".

Раніше Фокус повідомляв про те, як начальника Житомирського ОТЦК затримали "на гарячому". Чоловік систематично вимагав з місцевого підприємця гроші за те, що ТЦК не мобілізуватиме його працівників призовного віку.

Згодом стало відомо, що мера міста в Одеській області затримали на хабарі. Посадовця підозрюють у тому, що він вимагав хабар за дозвільну документацію на будівництво вітроелектростанції в портовому місті.