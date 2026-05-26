"Цинізм — у контексті": мера міста в Одеській області затримали на хабарі в $35 тисяч

Меру міста в Ізмаїльському районі Одеської області вручили підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Посадовця підозрюють у тому, що він вимагав хабар за дозвільну документацію на будівництво вітроелектростанції в портовому місті, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, українське підприємство за участю іноземного інвестора планувало будівництво вітроелектростанції на півдні Одещини. Проєкт мав забезпечити альтернативне електропостачання регіону в умовах війни та постійних проблем з енергетикою. Серед іншого, йшлося про школи, лікарні та садочки.

Для реалізації будівництва необхідно отримати дозвіл (ордер) на видалення зелених насаджень уздовж під'їзних шляхів до майбутніх об'єктів. Саме на цьому етапі, за версією слідства, мер почав штучно створювати перешкоди на підприємстві.

Правоохоронці з'ясували, що спочатку компанії повідомляли про відсутність необхідних екологічних інспекторів, проблеми з електропостачанням у міській раді та зайнятість працівників.

Щоб прискорити процес, підприємство навіть передало міськраді три генератори як спонсорську допомогу.

Цього виявилося замало. Під час зустрічі в одному з ресторанів Ізмаїла міський голова прямо назвав суму, яка б вирішила всі проблеми. Як розповів генпрокурор Руслан Кравченко, мер озвучив "тариф" — $30 тисяч за підписання документів і "зелене світло" для будівництва.

Під час наступного спілкування він підвищував вимоги, а врешті-решт фінальна сума хабара становила $35 тисяч.

Під час обшуку правоохоронці знайшли готівку

Щоб приховати хабар, мер використав криптосхему. Через посередника передав підприємцям код для одеського обмінника, де готівку конвертували в криптовалюту і зарахували на вказаний електронний гаманець.

За інформацією Кравченка, після першого траншу в $10 тисяч фігурнат підтвердив отримання грошей і запустив активний процес видачі ордера. Після готовності документа підприємці отримали наступний код для перерахунку ще $25 тисяч за тією ж схемою.

Чиновнику повідомили про підозру у вимаганні та отриманні хабара

Під час передачі другого траншу мера міста затримали правоохоронні органи.

Сума, яку отримав держслужбовець, становить, за даними слідства, $35 тисяч.

Наразі тривають слідчі дії. Прокуратура має намір клопотати про звільнення посадовця із займаної посади.

"Цинізм цієї історії — у контексті. Вітроелектростанція справді могла допомогти людям. І людина, яка має сприяти таким проєктам, їх блокувала і виставляла за розблокування ціну. Жодні посади і статуси не допоможуть уникнути відповідальності", — зазначив Кравченко.

Якщо вину підозрюваного буде доведено, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Офіційні органи не називають ні місто, ні ім'я голови, проте "Думская" з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що йдеться про міського голову Кілії В'ячеслава Чернявського.

Мер Кілії В'ячеслав Чернявський

Примітно, що в листопаді 2013 року ще одного мера Кілії затримали за підозрою в отриманні хабара. Максим Переверзєв, який обіймав посаду градоначальника, зажадав у приватного підприємця $2000 за розміщення тимчасової споруди на березі Дунаю. Незабаром суд відсторонив його від займаної посади і відпустив на поруки депутатів Кілійської міської ради.

27 травня 2016 року Кілійський районний суд виправдав Переверзєва.

