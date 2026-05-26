Фермер важко поранив ножем мера П'ятихаток: перші деталі

61-річний Гігал Ісаєв, мер міста П'ятихатки Дніпропетровської області, зазнав атаки озброєного ножем чоловіка.

Близько 10:40 26 травня невідомий кинувся на чиновника і завдав йому поранення ножем, повідомили в поліції регіону.

Ісаєва госпіталізували в критичному стані. За попередніми даними, він поранений у ділянку грудної клітини. Нападник зник із місця події, і його пошуком зараз займається поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Як пише "Суспільне. Дніпро" з посиланням на керівника інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії "Батьківщина" Володимира Федорова, нападник прийшов до Ісаєва особисто в кабінет. Сталася сутичка, після чого він завдав удару ножем.

"Людина була депутатом облради. Це один із наших найсильніших активістів. Людина дуже багато зробила для міста. І я сподіваюся, так буде далі... Деталей щодо стану поки що нічого не знаю. Борються за його життя. Нападник — відомий фермер. Там узагалі якась незрозуміла ситуація", — сказав він.

Про те, що нападник є фермером, підтвердили і в обласній прокуратурі. За інформацією прес-служби відомства, конфлікт розгорівся не в кабінеті, а біля мерії.

Гілал Ісаєв народився в селі Лівадірга Лекірського району в Азербайджані, закінчив Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

Він очолював приватне сільгосппідприємство "Каспій", а 2015-го був обраний депутатом Дніпропетровської облради від "Батьківщини". У 2019 році Ісаєв висувався до Верховної Ради 9-го скликання від тієї самої партії, проте не був обраний.

З 2020 року обіймає посаду міського голови П'ятихаток.

