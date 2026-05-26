Фермер тяжело ранил ножом мэра Пятихаток: первые детали

61-летний Гигал Исаев, мэр города Пятихатки Днепропетровской области, подвергся атаке вооруженного ножом мужчины.

Около 10:40 26 мая неизвестный бросился на чиновника и нанес ему ранение ножом, сообщили в полиции региона.

Исаева госпитализировали в критическом состоянии. По предварительным данным, он ранен в область грудной клетки. Нападавший скрылся с места происшествия, и его поиском сейчас занимается полиция.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Как пишет "Суспільне. Дніпро" со ссылкой на руководителя информационно-аналитического отдела областной организации партии "Батькивщина" Владимира Федорова, нападавший пришел в Исаев лично в кабинет. Произошла стычка, после чего он нанес удар ножом.

Відео дня

"Человек был депутатом облсовета. Это один из наших сильнейших активистов. Человек очень много сделал для города. И я надеюсь, так будет дальше… Деталей по состоянию пока ничего не знаю. Борятся за его жизнь. Нападающий — известный фермер. Там вообще какая-то непонятная ситуация", — сказал он.

О том, что нападавший является фермером, подтвердили и в областной прокуратуре. По информации пресс-службы ведомства, конфликт разгорелся не в кабинете, а возле мэрии.

Гилал Исаев родился в селе Ливадирга Лекирского района в Азербайджане, закончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет.

Он возглавлял частное сельхозпредприятие "Каспий", а в 2015-м был избран депутатом Днепропетровского облсовета от "Батькивщины". В 2019 году Исаев выдвигался в Верховную Раду 9-го созыва от той же партии, однако не был избран.

С 2020 года занимает пост городского головы Пятихаток.

Напомним, в Киеве подрались глава РГА и заместитель мэра.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина напал на военнослужащего ТЦК с ножом.