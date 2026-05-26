"Цинизм — в контексте": мэра города в Одесской области задержали на взятке в $35 тысяч

Мэру города в Измаильском районе Одесской области вручили подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Чиовника подозревают в том, что он требовал взятку за разрешительную документацию на строительство ветроэлектростанции в портовом городе, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, украинское предприятие с участием иностранного инвестора планировало строительство ветроэлектростанции на юге Одесщины. Проект должен обеспечить альтернативное электроснабжение региона в условиях войны и постоянных проблем с энергетикой. Среди прочего, речь шла о школах, больницах и садиках.

Для реализации строительства необходимо получить разрешение (ордер) на удаление зеленых насаждений вдоль подъездных путей к будущим объектам. Именно на этом этапе, по версии следствия, мэр начал искусственно создавать препятствия на предприятии.

Правоохранители выяснили, что сначала компании сообщали об отсутствии необходимых экологических инспекторов, проблемах с электроснабжением в городском совете и занятости работников.

Чтобы ускорить процесс, предприятие даже передало горсовету три генератора в качестве спонсорской помощи.

Этого оказалось мало. Во время встречи в одном из ресторанов Измаила городской голова прямо назвал сумму, которая бы решила все проблемы. Как рассказал генпрокурор Руслан Кравченко, мэр озвучил "тариф" – $30 тысяч за подписание документов и "зеленый свет" для строительства.

При следующем общении он повышал требования, а в конце концов финальная сумма взятки составила $35 тысяч.

Во время обыска правоохранители нашли наличные

Чтобы скрыть взятку, мэр использовал криптосхему. Через посредника передал предпринимателям код для одесского обменника, где наличные конвертировали в криптовалюту и зачислили на указанный электронный кошелек.

По информации Кравченко, после первого транша в $10 тысяч фигурнат подтвердил получение денег и запустил активный процесс выдачи ордера. После готовности документа предприниматели получили следующий код для пересчета еще $25 тысяч по той же схеме.

Чиновнику сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки

В ходе передачи второго транша мэра города задержали правоохранительные органы.

Сумма, которую получил госслужащий, составляет, по данным следствия, составляет $35 тысяч.

Сейчас продолжаются следственные действия. Прокуратура намерена ходатайствовать об увольнении чиновника с занимаемой должности.

"Цинизм этой истории – в контексте. Ветроэлектростанция действительно могла помочь людям. И человек, который должен способствовать таким проектам, их блокировал и выставлял за разблокирование цену. Никакие должности и статусы не помогут уйти от ответственности", — отметил Кравченко.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Официальные органы не называют ни город, ни имя головы, однако "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что речь идет о городском голове Килии Вячеславе Чернявском.

Примечательно, что в ноябре 2013 года еще один мэр Килии был задержан по подозрению в получении взятки. Максим Переверзев, который занимал пост граоначальника, потребовал у частного предпринимателя $2000 за размещение временного сооружения на берегу Дуная. Вскоре суд отстранил его от занимаемой должности и отпустил на поруки депутатов Килийского городского совета.

27 мая 2016 года Килийский районный суд оправдал Переверзева.

