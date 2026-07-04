В российском Белгороде прогремела серия взрывов: пострадали подстанция и ТЭЦ "Луч" (фото)

В российском городе Белгороде прогремела серия из 10 взрывов. Под ударом оказались электроподстанция и ТЭЦ, а местные жители отмечают, что после взрывов в нескольких районах города отключились свет и водоснабжение.

OSINT-аналитики сообщают, что под атакой оказались электроподстанция и ТЭЦ "Луч". Об этом сообщает OSINT-команда в Telegram.

В Белгороде прогремела серия взрывов Фото: Exilenova+

"По Белгороду нанесён ракетный удар", — говорится в сообщении.

Белгородский паблик "Пепел" сообщает, что под обстрел попали электроподстанция и ТЭЦ "Луч". Местные жители в белгородских пабликах отмечают, что после звуков взрывов в нескольких районах города пропали свет и вода.

Белгород после атаки 3 июля Фото: Exilenova+

Местные жители в белгородских пабликах пишут, что удар якобы нанесли ВСУ в ответ на массированный вечерний обстрел украинского города Сумы. На данный момент представители Сил обороны не подтверждают и не комментируют информацию о причастности к удару по российскому городу.

Відео дня

Ранее "Фокус" сообщал о том, что КАБы РФ разрушили одну из крупнейших птицефабрик Европы. В результате удара на предприятии возник масштабный пожар, а производственный комплекс подвергся значительным разрушениям.

Впоследствии стало известно, что РФ обстреляла центр Сум кабельными ракетами и дронами. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура; сообщается о 4 погибших и более 22 раненых.