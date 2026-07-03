КАБы РФ разрушили одну из крупнейших птицефабрик Европы: вспыхнул масштабный пожар (видео)

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по территории известной птицефабрики в Украине — одной из крупнейших в Европе, расположенной в Чернобаевке Херсонской области. В результате удара на предприятии возник масштабный пожар, а производственный комплекс получил значительные повреждения.

Как говорится в пресс-релизе на сайте компании "Укрлендфарминг", под российский удар попала птицефабрика "Чернобаевская". По предварительным данным, после попадания управляемых авиабомб на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, охвативший значительную часть производственных помещений. Также сообщается о серьезных разрушениях комплекса.

"Огонь и взрывы разрушили значительную часть производственного комплекса. На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и оценка масштабов разрушений", — отмечает компания.

В Telegram-каналах распространяется информация о том, что предварительный размер убытков может составить сотни миллионов долларов. В то же время отдельные источники называют сумму около одного миллиарда долларов. Однако ни одна из этих оценок пока не подтверждена государственными органами.

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Как отмечает "Херсон Online", речь идет о предприятии агрохолдинга "Авангард", входящем в группу компаний "Укрлендфарминг". До начала полномасштабного вторжения фабрика была одним из крупнейших производителей куриных яиц не только в Украине, но и в Европе.

Для предприятия это уже не первый удар войны. Во время российской оккупации правобережной части Херсонской области в 2022 году производство фактически остановилось из-за отсутствия электроэнергии, кормов и возможности обслуживать птичники. В результате погибло более четырёх миллионов кур, а компания тогда оценивала свои потери в 330 миллионов долларов.

Кроме того, согласно информации, ранее обнародованной компанией, российские военные во время оккупации вывезли часть оборудования и техники, а также нанесли значительный ущерб инфраструктуре предприятия. После деоккупации Херсонской области владельцы планировали восстановление производственных мощностей, однако новый авиаудар вновь нанёс комплексу масштабные повреждения.

В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется. Также отсутствуют официальные данные об окончательных масштабах разрушений и размере материального ущерба.

Напомним, что 1 июля российские военные атаковали с помощью дрона маршрутное такси в Центральном районе Херсона. В результате удара погибли два человека, ещё семеро получили ранения и были госпитализированы с минно-взрывными травмами, контузиями и другими повреждениями.

Также "Фокус" сообщал, что после российского ракетного удара 2 июля по девятиэтажному дому в Дарницком районе Киева спасатели завершили поисковую операцию и извлекли из-под завалов тела 10 человек, которые считались пропавшими без вести. В то же время сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия атаки ещё в трёх точках района.-под завалами тела 10 человек, которые считались пропавшими без вести. В то же время сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия атаки еще на трех участках района