Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне: двое погибших, семеро раненых (фото)

Утром 1 июля российские военные атаковали с помощью дрона маршрутное такси в Центральном районе Херсона. В результате удара погибли два человека, ещё семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

По предварительным данным, нападение произошло около 7:00, когда в общественном транспорте было больше всего пассажиров. Сначала сообщалось о пяти, затем о шести раненых, а позже число пострадавших возросло до семи.

"В семь утра, когда в общественном транспорте больше всего людей, российские оккупанты атаковали с помощью дрона маршрутное такси в Центральном районе Херсона", — сообщил Прокудин.

По его словам, личности двух погибших в настоящее время устанавливаются.

"Этот циничный террористический акт унес жизни двух человек. Мои искренние соболезнования родным и близким", — добавил он.

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По информации начальника ОГА, в больнице находятся шесть раненых — 36-летний мужчина и пять женщин в возрасте 52, 53, 53, 55 и 57 лет. Среди пострадавших — медицинская сестра одного из медицинских учреждений. По предварительным данным, все они получили минно-взрывные травмы, врачи проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Позже Херсонская областная государственная администрация сообщила, что в больницу также доставили 52-летнего мужчину. Он получил контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму, в результате чего общее число раненых возросло до семи.

Кроме того, Александр Прокудин сообщил, что за последние сутки под ударами российских дронов и артиллерийскими обстрелами оказались более 40 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон.

По его словам, войска РФ наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Были повреждены два многоэтажных дома, 12 частных домов, помещение предприятия, газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили. В результате российской агрессии за сутки один человек погиб, ещё семеро получили ранения.

Напомним, в ночь на 1 июля российские войска атаковали пять автозаправочных станций в Днепропетровской области. В результате ударов погибла 43-летняя женщина, ещё трое человек получили ранения. По данным Днепропетровской ОГА, после атак на АЗС возникли пожары, а также было повреждено оборудование. Кроме того, в течение ночи российские войска более 20 раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались Днепр, Петриковская и Слобожанская общины, а силы ПВО сбили 11 ударных беспилотников.

Кроме того, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки пострадали три человека, в том числе ребенок.