Дрон РФ атакував маршрутку в Херсоні: двоє загиблих, семеро поранених (фото)

Російські військові вранці 1 липня атакували дроном маршрутне таксі в Центральному районі Херсона. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередніми даними, атака сталася близько 7:00, коли в громадському транспорті було найбільше пасажирів. Спочатку повідомляли про п'ятьох, згодом шістьох поранених, а пізніше кількість постраждалих зросла до семи.

“О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона”, — повідомив Прокудін.

За його словами, особи двох загиблих наразі встановлюють.

“Цей цинічний терористичний акт обірвав життя двох людей. Мої щирі співчуття рідним і близьким”, — додав він.

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За інформацією начальника ОВА, у лікарні перебувають шестеро поранених — 36-річний чоловік і п'ятеро жінок віком 52, 53, 53, 55 та 57 років. Серед постраждалих є медична сестра одного із закладів охорони здоров'я. Попередньо, всі вони отримали мінно-вибухові травми, лікарі проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Пізніше Херсонська ОВА повідомила, що до лікарні також доправили 52-річного чоловіка. Він отримав контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму, через що загальна кількість поранених зросла до семи.

Окремо Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби під російськими дроновими атаками та артилерійськими обстрілами перебували понад 40 населених пунктів Херсонщини, зокрема Херсон.

За його словами, війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Було пошкоджено дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, приміщення підприємства, газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію за добу одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня російські війська атакували п'ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області. Унаслідок ударів загинула 43-річна жінка, ще троє людей дістали поранення. За даними Дніпропетровської ОВА, після атак на АЗС виникли пожежі, а також було пошкоджено обладнання. Крім того, протягом ночі російські війська понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками й артилерією. Під ударами опинилися Дніпро, Петриківська та Слобожанська громади, а сили ППО збили 11 ударних безпілотників.

Також вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому кварталу Запоріжжя. Унаслідок атаки постраждали троє людей, зокрема дитина.