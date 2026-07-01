Росія вночі атакувала п'ять АЗС на Дніпропетровщині: є загибла і поранені

У ніч на 1 липня російські війська атакували п'ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів загинула 43-річна жінка, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, після ударів на АЗС виникли пожежі, а на всіх станціях пошкоджене обладнання.

"Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області", — повідомив він.

У стані середньої тяжкості госпіталізували 35-річну вагітну жінку, ще дві постраждалі — 49 та 71 років — лікуватимуться амбулаторно.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОВА, російські війська неодноразово атакували автозаправні станції області. Попри це мережі АЗС продовжують забезпечувати пальним клієнтів, агрокомплекс і промисловість.

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"Через безпекові ризики великі нафтобази в регіоні не використовуються. Пальне постачається нафтовозами малими партіями. У прифронтових районах АЗС облаштовані бетонними укриттями. Оператори зменшили поточні залишки пального в підземних резервуарах для мінімізації збитків від можливих влучань", — повідомили в ОВА.

Там також наголосили, що дефіциту пального в області немає.

Окремо Олександр Ганжа повідомив, що протягом ночі російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.

Під ударами були Дніпро, Петриківська та Слобожанська громади, а також громади Синельниківського й Нікопольського районів. У Синельниківському районі пошкоджені підприємства, Будинок культури, адміністративна будівля, меморіал, гімназія, магазини та заправка. За словами очільника ОВА, сили ППО за ніч збили над областю 11 ударних безпілотників.

Нагадаємо, вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому сектору Запоріжжя. Тоді поранення дістали троє людей, серед яких була дитина.

Також у неділю росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Уночі в столиці пролунали потужні вибухи, а згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу в Дарницькому районі постраждала одна людина.