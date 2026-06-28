Росіяни скинули КАБи на Запоріжжя: є постраждалі (фото)

Вранці у неділю ЗС РФ атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Є руйнування, постраждало троє людей.

У неділю, 28 червня, росіяни вдарили по житловому сектору Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки атаки по Запоріжжю

Відомо про руйнування та пожежу, яка виникла у приватному гаражі.

Запоріжжя після атаки Фото: Запорізька ОВА

Поранені чоловік та жінка. Також поранення отримала дитина, пізніше уточнив посадовець.

Врятований песик Фото: Запорізька ОВА

Місцеве видання "Забор" інформує, що російські війська скинули на Шевченківський район обласного центру, попередньо, дві КАБ.

Біля багатоквартирного житлового будинку у Запоріжжі Фото: Запорізька міськрада

Одна бомба впала у житловому кварталі на вулиці Чарівній, друга — поряд з приватним сектором.

Фото: Запорізька міськрада

У міській раді зазначили, що наслідками атаки на Запоріжжя стали вибиті вікна, потрощені балкони та автівки, згорілі гаражі.

Відео дня

Нагадаємо, вдень 24 червня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Принаймні один із ударів припав на центральний пляж, де відпочивали люди, зокрема й діти.

В ніч на 22 червня ЗС РФ продовжили тероризувати мирні міста України. Внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранень зазнали три людини, серед яких 11-річний хлопчик, ще одна жінка загинула.

Надвечір 16 червня російські війська завдали щонайменше п'ятьох ударів по Запоріжжю. У житловому будинку та торговельному центрі виникли пожежі, троє людей звернулись за допомогою до медиків, одна людина загинула.