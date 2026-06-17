РФ п'ять разів вдарила по Запоріжжю: горить житловий будинок та ТЦ (фото, відео)

Надвечір 16 червня російські війська завдали щонайменше п'ятьох ударів по Запоріжжю, внаслідок чого у місті спалахнули пожежі, а також вже є один загиблий.

У місті пошкоджені житлові будинки та освітній заклад, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнав освітній заклад. Вибуховою хвилею вибито вікна", — написав Федоров.

Пошкоджена будівля освітнього закладу у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Згодом він уточнив, що також постраждала інша цивільна інфраструктура міста.

"Внаслідок ворожого удару сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі. Троє людей звернулись за допомогою до медиків", — зазначив Федоров.

За його словами, росіяни вдарили по місту п'ять разів, внаслідок чого на момент публікації матеріалу було відомо про одного загиблого.

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Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, 15 червня росіяни атакували зоопарк в Харкові.

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