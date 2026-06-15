Росіяни атакували зоопарк в Харкові: є постраждалі тварини (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що його підтвердили влучання по зоопарку, який у Харкові розташований в центрі міста. За його словами є пошкоджені вольєри та вже повідомляють про поранених тварин.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни вдарили дронами по Шевченківському та Холодногірському районам Харкова.

"Один із БпЛА влучив по території зоопарку, є загоряння. Також зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", – заявив Синєгубов.

Вибух пролунав після оголошення тривоги у Харкові. Протягом кількох хвилин над містом кружляли ударні безпілотники.

Незабаром після вибуху мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку по Шевченківському району Харкова.

Росіяни атакували дроном зоопарк Фото: ДСНС

"Підтверджено влучання по зоопарку – є пошкодження вольєрів, інші подробиці з’ясовуємо", – за кілька хвилин уточнив міський голова. І згодом повідомив, що вже надходить інформація про постраждалих тварин.

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Він дав коментар ЗМІ вже на території зоопарку та повідомив, що ворожий "шахід" упав між віварієм, де мешкають кролі, морські свинки та інші дрібні тварини, адміністративною будівлею та Будинком слона.

Зараз працівники зоопарку разом із поліцією евакуйовують тварин у безпечні місця. Фахівці обстежують територію та ліквідовують наслідки удару.

Усі великі тварини не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня, під час масованої ракетної атаки по Україні, в Харкові загинули четверо співробітників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Росіяни цілеспрямовано атакували їх, коли ті приїхали ліквідовувати наслідки попереднього удару.

У ніч на 15 червня ЗС РФ випустили по Україні 70 ракет і 611 дронів. На даний момент відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у Києві.