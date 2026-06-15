Россияне обстреляли зоопарк в Харькове: есть пострадавшие животные (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что подтвердились попадания в зоопарк, расположенный в центре города. По его словам, повреждены вольеры, и уже поступают сообщения о раненых животных.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов подтвердил, что россияне нанесли удары с помощью дронов по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.

"Один из БПЛА попал на территорию зоопарка, возник пожар. Также зафиксировано падение обломков на проезжую часть. На данный момент информации о пострадавших не поступало", — заявил Синегубов.

Взрыв прогремел после объявления тревоги в Харькове. В течение нескольких минут над городом кружили ударные беспилотники.

Вскоре после взрыва мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нападении на Шевченковский район Харькова.

Россияне атаковали зоопарк с помощью дрона Фото: ГСЧС

"Подтверждено попадание в зоопарк — есть повреждения вольеров, остальные подробности выясняем", — уточнил через несколько минут мэр. А позже сообщил, что уже поступает информация о пострадавших животных.

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Он дал комментарий СМИ уже на территории зоопарка и сообщил, что вражеский "шахид" упал между виварием, где обитают кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным зданием и Домом слона.

Сейчас сотрудники зоопарка совместно с полицией эвакуируют животных в безопасные места. Специалисты обследуют территорию и устраняют последствия удара.

Ни одно из крупных животных не пострадало.

Напомним, в ночь на 15 июня, во время массированной ракетной атаки на Украину, в Харькове погибли четверо сотрудников Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Россияне целенаправленно атаковали их, когда те приехали ликвидировать последствия предыдущего удара.

В ночь на 15 июня ВС РФ выпустили по Украине 70 ракет и 611 дронов. На данный момент известно о 28 раненых и четырёх погибших в Киеве.