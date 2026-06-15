Россия ночью обстреляла Киев, Харьков и Днепр: что известно о последствиях массированного обстрела (фото, видео)

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву, Харькову и Днепру. В результате атак погибли люди, десятки получили ранения, были повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

О массированной атаке на Киев сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Российские войска атаковали столицу ударными дронами и ракетами различных типов, в том числе баллистическими и крылатыми. Поранения получили более 20 человек. Среди пострадавших есть ребенок и беременная женщина. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о четырёх погибших. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили эту информацию и уточнили, что среди жертв есть ребёнок.

В столице повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах города. Спасатели работают примерно на 50 объектах. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры. Также повреждены жилые дома и общежитие. В Оболонском районе из-за падения обломков горели жилые дома, склады и около 30 автомобилей. В ГСЧС по состоянию на 7:19 сообщали, что продолжается ликвидация последствий после удара по территории Киево-Печерской лавры, пожар на крыше Успенского собора распространился на около 800 кв. метров, а также возгорание на 1000 кв. м. произошло в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

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В Подольском районе пожары возникли в частном доме и трехэтажном здании. В Соломенском районе повреждены жилые дома и зафиксирован пожар на территории учебного заведения. Повреждения также зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах.

В результате атаки были повреждены линии электропередачи. Без света остались 140 тысяч абонентов в северной части Киева.

Обстрел Украины: удар по Харькову

Кроме того, в ночь на 15 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову с помощью ракет и беспилотников. Под ударом оказались как минимум два района Харькова.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Холодногорском районе пострадали двое мужчин в возрасте 40 и 30 лет. По уточненным данным, они получили взрывные травмы, находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

Позже стало известно ещё об одном пострадавшем. Медики оказывают неотложную помощь 36-летнему мужчине.

По предварительным данным, ракетные удары были зафиксированы в Холодногорском районе, а удар беспилотника — в Шевченковском районе города.

Обстрел Украины 15 июня: последствия в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа заявил, что в результате удара было разрушено одно из зданий местного колледжа.

По его словам, взрывная волна также выбила окна в здании школы и одном из культурных учреждений. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

На местах попаданий работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия российских ударов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений продолжает уточняться.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под удар попала Национальная киностудия имени Александра Довженко, где после попадания разразился пожар. Огонь уничтожил крупнейшую и старейшую в Украине коллекцию сценических костюмов, которая насчитывала около 100 тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды. Также повреждения получили другие корпуса и здания киностудии.

В результате ударов по Киеву повреждены жилые дома, складские помещения, объекты критической инфраструктуры и учебное заведение. В Оболонском районе сгорели около 30 автомобилей, а в Печерском произошел масштабный пожар в одном из храмов. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в целом в городе зафиксировано более 40 локаций с повреждениями различного масштаба.