РФ уночі атакувала Київ, Харків і Дніпро: що відомо про наслідки масованого обстрілу (фото, відео)

У ніч проти 15 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву, Харкову та Дніпру. Внаслідок атак загинули люди, десятки дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, освітні заклади та об’єкти інфраструктури.

Про масовану атаку на Київ повідомив мер Києва Віталій Кличко. Російські війська атакували столицю ударними дронами та ракетами різних типів, зокрема балістичними та крилатими. Поранення дістали понад 20 людей. Серед постраждалих є дитина та вагітна жінка. Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про чотирьох загиблих. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій підтвердили цю інформацію та уточнили, що серед жертв є дитина.

У столиці пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях. У Печерському районі загорівся дах Успенського собору на території Києво-Печерської лаври. Також пошкоджено житлові будинки та гуртожиток. В Оболонському районі через падіння уламків горіли житлові будинки, склади та близько 30 автомобілів. У ДСНС станом на 7:19 повідомляли, що триває ліквідація наслідків після удару по території Києво-Печерської лаври, пожежа на даху Успенського Собору поширилася на близько 800 кв. метрів, а також займання на 1000 кв. м. сталося у будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

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У Подільському районі пожежі виникли в приватному будинку та триповерховій будівлі. У Солом’янському районі пошкоджено житлові будинки та зафіксовано пожежу на території закладу освіти. Пошкодження також зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Унаслідок атаки були пошкоджені лінії електропередачі. Без світла залишилися 140 тисяч абонентів у північній частині Києва.

Обстріл України: удар по Харкову

Також у ніч проти 15 червня російські війська завдали комбінованого удару по Харкову ракетами та безпілотниками. Під атакою опинилися щонайменше два райони Харкова.

Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Холодногірському районі постраждали двоє чоловіків віком 40 та 30 років. За уточненими даними, вони дістали вибухові травми, перебувають у важкому стані та госпіталізовані.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого. Медики надають невідкладну допомогу 36-річному чоловікові.

За попередньою інформацією, ракетні удари були зафіксовані у Холодногірському районі, а удар безпілотника — у Шевченківському районі міста.

Обстріл України 15 червня: наслідки в Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок удару зруйновано одне з приміщень місцевого коледжу.

За його словами, вибухова хвиля також вибила вікна у будівлі школи та одному із закладів культури. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російських ударів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань продовжує уточнюватися.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під удар потрапила Національна кіностудія імені Олександра Довженка, де після влучання виникла пожежа. Вогонь знищив найбільшу та найстарішу в Україні колекцію сценічних костюмів, яка налічувала близько 100 тисяч костюмів і три мільйони одиниць різного одягу. Також пошкоджень зазнали інші корпуси та будівлі кіностудії.

Унаслідок ударів по Києву пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, об’єкти критичної інфраструктури та заклад освіти. В Оболонському районі згоріли близько 30 автомобілів, а в Печерському сталася масштабна пожежа в одному з храмів. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що загалом у місті зафіксували понад 40 локацій із пошкодженнями різного масштабу.